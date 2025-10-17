- Дата публикации
Полностью голая украинская актриса красноречиво ответила на критику ее свободных отношений с мужем
Виктория Маремуха отреагировала на хейт красноречивым стихотворением.
Украинская блогерша, актриса и модель Виктория Маремуха красноречиво ответила на критику ее свободных отношений с мужем-французом Луи.
Знаменитость не скрывает, что они у них с возлюбленным могут быть романы на стороне. Однако такой формат отношений понимают далеко не все, поэтому, ожидаемо, что Виктория после таких откровений сталкивается с критикой. Пользователи не понимали, как это в браке не придерживаться моногамии. Поэтому, актрису начали упрекать, что у нее, мол, низкая самооценка и она не уважает себя.
Виктория Маремуха не стала молчать, а ответила на критику красноречивым стихотворением. Артистка дала понять, что это ее жизнь, и она выбирает, как именно ее прожить.
Як це життя мені прожити?
Усі ж знають краще — та не я.
Ким бути, що мені робити,
Кого й за що любити, з ким не дружити,
На кого трачу свій я час дарма.
Дозвольте лиш одне питання:
Коли вже трапиться якась біда?
Чи хтось із вас на поміч прийде
Так само, як поради роздава?
А ось тоді коли мене не стане,
Хто з вас згадає про моє ім'я?
Чи хто порадить, як це звично,
Як має виглядати моя надгробная плита.
Свой пост Виктория Маремуха дополнила чувственными фото, на которых предстает полностью обнаженной с собранными волосами. На кадрах знаменитость продемонстрировала свою очень стройную и подтянутую фигуру.
Напомним, Виктория Маремуха находится в свободных отношениях с мужем-французом. Это значит, что они могут иметь романы на стороне. Недавно актриса призналась, как выбирает себе любовников.