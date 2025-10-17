Полностью голая украинская актриса красноречиво ответила на критику ее свободных отношений с мужем

Виктория Маремуха / © instagram.com/vicky_mare

Украинская блогерша, актриса и модель Виктория Маремуха красноречиво ответила на критику ее свободных отношений с мужем-французом Луи.

Знаменитость не скрывает, что они у них с возлюбленным могут быть романы на стороне. Однако такой формат отношений понимают далеко не все, поэтому, ожидаемо, что Виктория после таких откровений сталкивается с критикой. Пользователи не понимали, как это в браке не придерживаться моногамии. Поэтому, актрису начали упрекать, что у нее, мол, низкая самооценка и она не уважает себя.

Виктория Маремуха не стала молчать, а ответила на критику красноречивым стихотворением. Артистка дала понять, что это ее жизнь, и она выбирает, как именно ее прожить.

Виктория Маремуха / © instagram.com/vicky_mare

Як це життя мені прожити?

Усі ж знають краще — та не я.

Ким бути, що мені робити,

Кого й за що любити, з ким не дружити,

На кого трачу свій я час дарма.

Дозвольте лиш одне питання:

Коли вже трапиться якась біда?

Чи хтось із вас на поміч прийде

Так само, як поради роздава?

А ось тоді коли мене не стане,

Хто з вас згадає про моє ім'я?

Чи хто порадить, як це звично,

Як має виглядати моя надгробная плита.

Свой пост Виктория Маремуха дополнила чувственными фото, на которых предстает полностью обнаженной с собранными волосами. На кадрах знаменитость продемонстрировала свою очень стройную и подтянутую фигуру.

Виктория Маремуха / © instagram.com/vicky_mare

Напомним, Виктория Маремуха находится в свободных отношениях с мужем-французом. Это значит, что они могут иметь романы на стороне. Недавно актриса призналась, как выбирает себе любовников.