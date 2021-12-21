Полностью голый Фагот похвастался мышцами на фоне Карпат: "Извращенец"

Музыкант показал, как релаксировал в сауне.

Участник группы "Танок на майдані Конго" Олег "Фагот" Михайлюта поделился откровенным контентом со своими поклонниками.

В фотоблоге артист, который в этом году принял участие в шоу "Танцы со звездами", разместил снимок, на котором появился полностью голый в сауне с панорамными окнами с роскошным видом на Карпаты. Исполнитель повернулся лицом к камере, щеголяя мускулистым телом. А свои прелести музыкант прикрыл смайликом.

Фагот / instagram.com/fahot

"Карпатские медитации vol.2", – сообщил Фагот.

К слову, в январе знаменитость делал схожее фото, но с другого ракурса.

Фолловеры страницы Олега, в частности его коллеги, взялись комментировать кадр. Так, одной из первых оставила сообщение телеведущая Соломия Витвицкая: "Ну просто Аполлон".

Не сдержался и шоумен и боксер Вячеслав Узелков: "Карпатские мастурбации, извращенец. Хорошо, хоть у меня нет такой шевелюры".

Очень красивый

Лев

Красавчик наш

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