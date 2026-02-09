Полностью голый Melovin засветился на пикантных кадрах в душе после заявления о завершении карьеры

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Реклама

Украинский певец MELOVIN, который недавно заявил о намерении завершить музыкальную карьеру, неожиданно исчез из публичного пространства и сильно встревожил фанов.

Артист долгое время не появлялся на светских событиях, а впоследствии и вовсе удалил все посты со своей страницы в Instagram. Еще большей интриги добавили сторис с загадочным обратным отсчетом. Когда таймер дошел до конца, певец наконец вышел на связь — анонсировал последние концерты в рамках тура по украинским городам.

Впрочем, настоящий взрыв реакций вызвали неожиданные кадры, которыми MELOVIN поделился позже. Артист опубликовал провокационное видео из душа, где появился полностью обнаженным. На кадрах MELOVIN выходит из душевой кабины и смотрит на себя в зеркало, где пространство вокруг озаряет красный свет.

Реклама

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

В комментариях под заметкой поклонники сразу начали гадать, не является ли это частью нового творческого замысла или же намеком на кардинальные изменения в жизни артиста. Другие же не сдерживали эмоций и реагировали с юмором.

Мел, мы знаем, что от тебя можно ожидать все что угодно, но побереги наши нервы, потому что фантазия начинает играть с нами

Хоть у кого-то есть отопление, как я понимаю. А на самом деле неожиданно было

О! Ничего себе! Нас ждет что-то интересное

Похоже, MELOVIN не спешит с ответами, оставляя публику с рядом вопросов. Тем не менее, заметим, что до этого артист пережил немало кардинальных изменений и громких обсуждений. В частности, в начале 2026 года сообщил о завершении карьеры в 2027-м, а еще в прошлом году мобилизовался в Государственную пограничную службу и обручился с военным Петром Злотей.