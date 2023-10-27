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Полностью обнаженная Бритни Спирс показала фанам ягодицы на пляже

Полностью обнаженная Бритни Спирс показала фанам ягодицы на пляже

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
7249
Время на прочтение
2 мин
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Полностью обнаженная Бритни Спирс показала фанам ягодицы на пляже

Бритни Спирс / Фото: instagram.com/britneyspears

Судя по тени, присутствующей на снимке, Бритни снимал мужчина.

Американская певица Бритни Спирс в очередной раз доказала, что ей наплевать на то, что о ней думает общество.

Артистка, освободившись от 13-летнего попечительства своего отца, похоже, сейчас живет свою лучшую жизнь и делает то, что хочет. В частности, звезда продолжает делиться своими пикантными фото в Instagram. На днях 41-летняя Бритни разместила кадр, где предстала полностью обнаженной. Знаменитость продемонстрировала фанам свои ягодицы. Судя по тени, которая присутствует на снимке,  ее фотографировал мужчина.

Комментарии к фотографии Спирс отключила, вероятно, чтобы пользователи не высказывали своих мыслей по поводу внешнего вида певицы.

Бритни Спирс / © instagram.com/britneyspears
Бритни Спирс / Фото: instagram.com/britneyspears

Кстати, на днях DailyMail обнародовал еще один фрагмент из скандальных мемуаров Бритни "Женщина во мне". В нем артистка жаловалась, что отец, который называл ее толстой и некрасивой, запрещал ей есть то, что она хочет. Отец посадил артистку на суровую диету. В течение двух лет она была вынуждена есть только курицу и консервированные овощи, хотя мечтала о мороженом и бургере:

"Мне было страшно. Я буду честной, я была ужасно несчастной. В течение двух лет я почти ничего не ела, кроме курицы и консервированных овощей. Два года – это большой срок, чтобы не иметь возможности есть то, что хочешь, особенно когда твое тело, твоя работа и твоя душа зарабатывают деньги, на которые все живут. Два года я просила картошку фри и мне отказывали. Это так унизительно", – сказала Спирс.

По словам певицы, хоть она два года была ограничена в еде, тем не менее, все равно набрала вес: "Хотя я ела не так много, из-за него (отца – прим.ред.) я чувствовала себя такой уродливой, будто я недостаточно хороша" – объяснила артистка.

Напомним, ранее Бритни Спирс в своих мемуарах откровенно призналась, что ее экс-бойфренд Джастин Тимберлейк заставил ее сделать аборт.

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Дата публикации
Просмотры
7249
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