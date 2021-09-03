Полностью обнаженная Даша Астафьева устроила откровенную фотосессию

Звезда позировала перед камерой в ванной комнате.

Известная украинская певица и актриса Даша Астафьева, которая недавно устраивала эффектную фотосессию посреди озера, решила снова поделиться новыми фотографиями.

Даша Астафьева любит демонстрировать свои роскошные формы. Она часто ими щеголяет на своей странице в Instagram. На этот раз она снова показала свою идеальную фигуру.

Она опубликовала фотографию, на которой откровенно позирует перед камерой в ванной комнате. На звезде красуется халат. Однако, он вообще не прикрывает пикантные места Даши, ведь она его практически сняла.

Фигура Даши Астафьевой / instagram.com/da_astafieva

На фото видно подтянутые ягодицы исполнительницы и пышный бюст, который она скрыла надписью. Звезда поделилась, что у нее сегодня прекрасное настроение, и она готова ответить на вопросы поклонников. Но фанаты отметили, что утро может испортить руководство.

"А зачем вы просыпаетесь с руководство?" — шутливо ответила артистка.

Напомним, Даша Астафьева имеет идеальную фигуру и привлекательную внешность. Но, оказывается, у нее раньше были комплексы. Недавно звезда призналась, что страдала из-за своих веснушек.

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