Полностью обнаженная Даша Квиткова похвасталась похудевшей фигурой после родов

Блогерша отдыхает вместе с мужем на Сейшелах.

Звездные супруги Никита Добрынин и Даша Квиткова после напряженных трудовых будней отправились в долгожданный отпуск.

В частности, влюбленные полетели на Сейшельские острова. К слову, если в начале отдыха их маленький сын капризничал, то сейчас парочка наконец-то может уделить время себе.

Они вместе часто ходят купаться в Индийский океан. В частности, в своем Instagram Даша показалась в довольно пикантном образе.

К слову, избранница позировала возле гостиничного номера полностью обнаженной. Блогерша лишь прикрыла свое обнаженное тело полотенцем.

Даша Цветкова прикрыла обнаженное тело полотенцем / instagram.com/kvittkova

"Соленое тело, волнистые волосы и загар", — подписала фото звезда Сети.

Судя по подписи, снимок был сделан тогда, когда Даша вернулась от океана.

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