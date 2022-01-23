Полностью обнаженная Даша Квиткова похвасталась похудевшей фигурой после родов

Блогерша отдыхает вместе с мужем на Сейшелах.
Звездные супруги Никита Добрынин и Даша Квиткова после напряженных трудовых будней отправились в долгожданный отпуск.
В частности, влюбленные полетели на Сейшельские острова. К слову, если в начале отдыха их маленький сын капризничал, то сейчас парочка наконец-то может уделить время себе.
Они вместе часто ходят купаться в Индийский океан. В частности, в своем Instagram Даша показалась в довольно пикантном образе.
К слову, избранница позировала возле гостиничного номера полностью обнаженной. Блогерша лишь прикрыла свое обнаженное тело полотенцем.
"Соленое тело, волнистые волосы и загар", — подписала фото звезда Сети.
Судя по подписи, снимок был сделан тогда, когда Даша вернулась от океана.
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