Полностью обнаженная дочь Уиллиса и Мур с разгона упала в снежный сугроб

Полностью обнаженная дочь Уиллиса и Мур с разгона упала в снежный сугроб

Каждый сходит с ума по-своему.

Дочь звездных экс-супругов Брюса Уиллиса и Деми Мур Скаут уже давно известна своими оригинальными выходками.

Вот и в этот раз 30-летняя модель и актриса отличилась интересным поведением. На странице в Instagram Скаут запостила короткое видео, на котором предстала полностью обнаженной.

В таком виде девушка с разгона бежит и падает в снежный сугроб. "Во всем виноват Вим Хоф, это все его влияние", — подписала видео Уиллис.

Скаут имела в виду голландца, известного как "Ледяной человек". Вим Хоф может переносить очень низкие температуры, контролировать иммунную и нервную системы организма.

Подписчики страницы Скаут под впечатлениями от увиденного оставили кучу комментариев: "ты сумасшедшая", "психотично и невероятно", "оу, я уверен, что у тебя перехватило дыхание, брр", "как бы я хотел быть снегом".

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