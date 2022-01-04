Полностью обнаженная Ксения Собчак показала всем свои ягодицы

Звезда позировала в купели.

Российская ведущая и журналистка Ксения Собчак озадачила поклонников неожиданным контентом.

Так, на странице в Instagram знаменитость решила показать фанам свои обнаженные прелести. Ксения запостила фотографию, на которой изображена в купеле. Знаменитость позирует полностью обнаженной, а к камере стоит спиной.

Соответственно, подписчики страницы Собчак смогли оценить ее ягодицы: "31-го я в баню не хожу, зато 2-го – с удовольствием", — подписала фото ведущая.

Ксения Собчак

В свою очередь, поклонники восприняли такую откровенность Собчак на ура: "лучшее фото в это праздничное время", "Волочкова негодует", "прекрасная фигура", "глинтвейн со вкусом Собчак. Интересно, какой он на вкус?", "Роскошная женщина".

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