Полностью обнаженная Леди Гага продемонстрировала свои складочки на теле в Vogue

Полностью обнаженная Леди Гага продемонстрировала свои складочки на теле в Vogue

Звезда снялась в новой провокационной фотосессии.

Американская певица Леди Гага стала украшением сразу двух новых выпусков глянца Vogue – итальянского и британского.

Артистка снялась в провокационной фотосессии, во время которой примеряла необычные наряды. Так, обложку Vogue. Великобритания Леди Гага украсила в эпатажном черном обтягивающем платье с серебристыми объемными вставками. Образ дополнил разноцветный макияж и цвет волос исполнительницы морской волны.

Обложка итальянской версии глянца получилась более сдержанной. Там Леди Гага с едва заметным макияжем позирует в нежно-розовом наряде.

Интересно, что во время съемок фигуристая звезда даже решилась раздеться. На черно-белом снимке Леди Гага полностью обнаженной лежит на полу, прикрывая бюст руками.

Отметим, что совсем скоро на широкие экраны выйдет биографическая лента "Дом Гуччи", в которой Леди Гага сыграла Патрицию Реджани, жену Маурицио Гуччи. Он был внуком основателя модного дома Gucci. После развода с Маурицио Патриция заказала его убийство, за что была приговорена к 29 годам лишения свободы. Лишь пять лет назад ее выпустили досрочно за хорошее поведение.

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