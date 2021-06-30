Полностью обнаженная Тина Кароль позировала с королевским питоном на теле

Полностью обнаженная Тина Кароль позировала с королевским питоном на теле

Артистка необычно анонсировала премьеру клипа "Красиво".

Украинская певица Тина Кароль, которая на днях в полупрозрачном платье эротично выгнулась на полу, пошла еще дальше.

Артистка вызвала настоящий ажиотаж в Сети, полностью обнажившись в фэшн-съемке. Тина позировала с рептилией на голом теле, подписав пост в Instagram "будет красиво 1.07!".

Съемки с питоном певица приурочила к премьере клипа на песню "Красиво", который состоится 1 июля. Потрясающие фэшн-кадры являются частью промо-компании клипа. Будет ли использован питон в клипе, неизвестно.

Подписчики Кароль начали расшифровывать подпись к посту, проводя параллели между чистой, непорочной девой и Змеем искусителем.

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Отметим, что песня "Красиво" является заглавным треком нового одноименного альбома Тины Кароль. Альбом покорил стриминг чарты Украины, Азербайджана, Беларуси и Грузии, а также Казахстана, откуда певица недавно вернулась из промо-тура в его поддержку.

Напомним, Тина Кароль стала хедлайнером фестиваля Atlas Weekend, где 5 и 6 июля представит альбом "Красиво" в своем cyber show. Вход в эти дни на фестиваль бесплатный, нужна только регистрация на сайте Atlas.

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