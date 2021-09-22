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Полностью обнаженный Дамиано Давид прикрыл интимное место мячом

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Полностью обнаженный Дамиано Давид прикрыл интимное место мячом

Дамиано Давид / instagram.com/ykaaar

Певец взбудоражил воображение фанатов.

Солист группы Måneskin Дамиано Давид покорил миллионы девичьих сердец.

22-летний артист обожает эпатировать публику, примеряя дерзкие образы. Впрочем, на этот раз рок-звезда полностью обнажился. На странице в Instagram исполнитель разместил эротические фото, на которых предстал без одежды. Интимное место знаменитость прикрыл баскетбольным мячом.

Дамиано Давид / © instagram.com/ykaaar
Дамиано Давид / instagram.com/ykaaar

Дамиано засветил многочисленные татуировки, среди которых и довольно откровенное — "ххх" внизу живота.

Дамиано Давид / © instagram.com/ykaaar
Дамиано Давид / instagram.com/ykaaar

Публикация собрала более 1,5 млн лайков и 12 тысяч комментариев. Так, одной из первых прокомментировала горячие фото звезды его возлюбленная, модель Джорджия Солери: "Неожиданно мне нравится баскетбол".

Другие пользователи также написали, что Давид приятно порадовал их горячим контентом.

  • Я даже не знаю, что сказать!
  • Фантастически
  • Вызывайте "скорую"
  • Это слишком горячо

Напомним, модель с 15 размером груди Кузнецова призналась, сколько денег ей предлагали за секс. Также она рассказала об унижениях со стороны родителей.

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