Полностью обнаженный Виталий Козловский посветил стальным прессом в новом клипе
Также исполнитель порадовал фанатов приятной новинкой. Артист перевыпустил свой старый хит.
Украинский певец Виталий Козловский подарил вторую жизнь одной из своих самых известных песен "Знаєш".
Впервые она прозвучала еще в 2007 году на стихи Ивана Франко и музыку Александра Яшина, а клип на нее вышел в 2008-м. Теперь артист перевыпустил трек в новом звучании и представил интимный видеоряд, который перекликается с оригинальной версией. По словам Виталия Козловского, песня "Знаєш" остается для него особенной даже спустя почти два десятилетия.
"В свое время это была песня, в которую я влюбился и в которую вложил часть своей души. Прошло много лет, и ничего не изменилось. Я до сих пор влюблен: в эту песню, в жизнь. Мне казалось, что эта история уже завершена. Я вложил в нее столько любви и чувств, что и подумать не мог, что наступит время для рестарта. В этой песне заложен код ностальгии, оттенки и музыкальные вибрации, которые возвращают во время, когда вся жизнь была впереди", - говорит артист.
Прошло почти 20 лет, а "Знаєш" и дальше звучит узнаваемо, однако теперь ее смыслы ощущаются иначе. Аранжировка осталась неизменной, но голос артиста приобрел новую глубину и зрелость, благодаря чему трек зазвучал по-другому. Клип на песню снял режиссер Антон Пожидаев. Это интимное видео, в котором зритель может заглянуть в личную жизнь Виталия Козловского. Кстати, на некоторых кадрах исполнитель предстает полностью обнаженным и демонстрирует свой стальной пресс.
"В первом клипе был парень, который страдал от любви, искал ее, боролся. В новой версии я уже другой. Моя жизнь стабильная, мои чувства взрослые. Мы даже оставили несколько сцен как отсылки к предыдущему видео, но прожиты они уже по-другому: легче, проще, как оно и бывает в реальной жизни", - рассказал певец.
