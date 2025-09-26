Полностью обнаженный Виталий Козловский посветил стальным прессом в новом клипе

Виталий Козловский / © Пресс-служба Виталия Козловского

Украинский певец Виталий Козловский подарил вторую жизнь одной из своих самых известных песен "Знаєш".

Впервые она прозвучала еще в 2007 году на стихи Ивана Франко и музыку Александра Яшина, а клип на нее вышел в 2008-м. Теперь артист перевыпустил трек в новом звучании и представил интимный видеоряд, который перекликается с оригинальной версией. По словам Виталия Козловского, песня "Знаєш" остается для него особенной даже спустя почти два десятилетия.

"В свое время это была песня, в которую я влюбился и в которую вложил часть своей души. Прошло много лет, и ничего не изменилось. Я до сих пор влюблен: в эту песню, в жизнь. Мне казалось, что эта история уже завершена. Я вложил в нее столько любви и чувств, что и подумать не мог, что наступит время для рестарта. В этой песне заложен код ностальгии, оттенки и музыкальные вибрации, которые возвращают во время, когда вся жизнь была впереди", - говорит артист.

Виталий Козловский / © Пресс-служба Виталия Козловского

Прошло почти 20 лет, а "Знаєш" и дальше звучит узнаваемо, однако теперь ее смыслы ощущаются иначе. Аранжировка осталась неизменной, но голос артиста приобрел новую глубину и зрелость, благодаря чему трек зазвучал по-другому. Клип на песню снял режиссер Антон Пожидаев. Это интимное видео, в котором зритель может заглянуть в личную жизнь Виталия Козловского. Кстати, на некоторых кадрах исполнитель предстает полностью обнаженным и демонстрирует свой стальной пресс.

"В первом клипе был парень, который страдал от любви, искал ее, боролся. В новой версии я уже другой. Моя жизнь стабильная, мои чувства взрослые. Мы даже оставили несколько сцен как отсылки к предыдущему видео, но прожиты они уже по-другому: легче, проще, как оно и бывает в реальной жизни", - рассказал певец.

