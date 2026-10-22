"Половину жизни посвятил мне": Гвоздева тронула мужа чувственным признанием в день его 35-летия

Илона Гвоздева с мужем / © instagram.com/ilonagvozdeva

Реклама

Украинский хореограф Илона Гвоздева нежно поздравила мужа Ивана Хомячука с 35-летием и растрогала признанием об их 17 годах вместе.

По случаю дня рождения любимого танцовщица опубликовала в Instagram серию романтических фотографий. На кадрах супруги нежно обнимаются и не скрывают чувств. Гвоздева посвятила имениннику особые слова. Она обратила внимание на то, какую часть жизни они уже провели вместе. За это время их история любви переросла в общую семью с детьми. В праздничном сообщении хореограф также пожелала мужу сил и вдохновения.

Реклама

«Поздравляю тебя, мой милый, с новым годом! Сегодня тебе 35 лет и знаешь, что сегодня вызвало у меня улыбку — что уже 17 лет из своих 35 мы вместе», — поделилась Илона.

Реклама

Илона Гвоздева с мужем / © instagram.com/ilonagvozdeva

В поздравлении Гвоздева подчеркнула, насколько ценит годы, проведенные рядом с мужем, и его заботу о семье. Она пожелала Ивану не терять веры в себя, даже когда жизнь подбрасывает сложные испытания, а также находить силы для воплощения своих замыслов. Отдельно танцовщица вспомнила о здоровье и заверила любимого, что у него всегда будет поддержка близких.

«То есть половину своей жизни ты посвятил мне и продолжаешь теперь заботиться не только обо мне, но и о наших детях. Я желаю тебе сил, веры, мотивации и вдохновения двигаться дальше, несмотря на трудные времена и все равно воплощать свои желания и не терять смысл своей жизни.

Илона Гвоздева с мужем / © instagram.com/ilonagvozdeva

И чтобы было крепкое здоровье, которое будет залогом успеха в содействии реализации всех твоих намерений! А мы будем рядом и всегда будем поддерживать, верить и мотивировать», — написала хореограф.

Илона Гвоздева и Иван Хомячук воспитывают двоих детей. Супруги периодически делятся семейными моментами в соцсетях, а этим летом влюбленные вместе отдыхали в Болгарии.

Реклама

Илона Гвоздева с мужем / © instagram.com/ilonagvozdeva

Напомним, ранее Илона Гвоздева попала под обстрел и вышла на связь.

Новости партнеров