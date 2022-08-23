Положинский признался, как начинается его утро в ВСУ, и похвастался новым шевроном

Исполнитель Саша Положинский немного поделился с поклонниками, как начинается его утро в ВСУ.

В своем Instagram артист рассказал, что подъем у него в четыре утра, дальше у его роты построения. После этого Положинский с побратимами выполняет физические упражнения: бег на большие расстояния, подтягивание и лазание по канату. В общем, утро у военных начинается нелегкое.

"Утро началось непросто. Подъем в 04:00. Построение. Бег на 10 км. Уложился менее чем в час. Затем 10 подтягиваний на поперечине. И в завершение — метров 10 вверх по канату. С поддержкой друзей справился со всеми задачами", — поделился военный.

Саша Положинский получил новый шеврон / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Впрочем, за его службу Положинский получил новый шеврон. Как отметил артист, он будет носить его с гордостью и всеми почестями.

"Шеврон получил заслуженно. Буду носить с честью", — добавил артист.

Напомним, 16 августа исполняется три месяца с тех пор, как Саша Положинский пошел защищать Украину. Так что недавно певец подвел итоги за период, который служит в рядах ВСУ.

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