Положинский трогательно обратился к украинцам в свой юбилей: "Мне 50. И я – солдат ВСУ"

Экс-лидер группы "Тартак" Александр Положинский, который сейчас служит в ВСУ, сегодня, 28 мая, отмечает день рождения.

У музыканта сегодня юбилей – ему исполняется 50 лет. По этому случаю у себя на странице в Instagram Александр Положинский разместил трогательный пост.

В нем артист поразмыслил о том, что 50 лет это и много, и в то же время очень мало.

"50 — это много. Это полвека. Это два поколения. Многих моих сверстников уже нет. Многие прекрасные люди до 50 не дотянули, не дожили. А я дожил. Так у меня сложилось. И я имею стойкое намерение жить дальше", — написал Положинский.

И добавил, что 50 на самом деле и очень мало, поскольку он еще очень многое не успел реализовать:

"50 – это очень мало. Еще столько не сделал, не достиг, не осуществил. Не создал. Не получил. Не отдал. У меня много планов – жизненных и творческих. У меня много желаний и мечт. А вот сколько у меня лет осталось — этого я не знаю. Сколько получится. Может лет. А может месяцев. Или дней. Или даже — чего бы, по правде говоря, не хотелось — часов", — подумал Александр.

Положинский признался, что у него уже появляются определенные возрастные проблемы со здоровьем, но война не дает времени об этом думать:

"Мне 50. И я – солдат ВСУ, стрелок 47-го отдельного батальона. У меня есть форма и автомат. У меня есть командиры и товарищи по оружию. У меня есть много новых обязанностей и немного меньше прежних прав. Пока я не очень хороший солдат, но каждый день я стараюсь стать лучше. И стану. Возможно, даже офицером. Когда-то. Как мечтал когда-то", — признался певец.

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