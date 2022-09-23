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Положинский в обмундировании показал фото из учений в ВСУ: "Часа два пролежали под дождем"

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Положинский в обмундировании показал фото из учений в ВСУ: "Часа два пролежали под дождем"

Саша Положинский / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Бывший лидер группы "Тарктак" Саша Положинский оттачивает военные навыки с побратимами.

Певец Саша Положинский рассказал поклонникам, как учатся военнослужащие в рядах ВСУ. В своем Instagram исполнитель поделился, с какими трудностями сталкиваются наши защитники.

"Вчера почти весь день в поле, из них часа два пролежали "на позициях" под дождем. Это мы в тылу, на учениях — нам легко. А как там справляются наши люди на фронте под дождем непрерывно? Думаю, это тяжело — и морально, и физически. А они не раскисают – чем вызывают искренний восторг", — рассказал Положинский.

Певец также поделился новым фото с полигона в полном военном обмундировании и призвал украинцев поддерживать наше единство.

Александр Положинский / © instagram.com/oleksandrpolozhynskyi
Александр Положинский / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

"Попробовал сделать положительное фото — не знаю, удалось ли. Мне кажется, что да, но не уверен. Новости, события, полученная информация порождают множество разнообразных эмоций — от максимально положительных до грустных и тревожных. Знаю, что мы победим. Давайте только сохранять единство, взаимоподдержку и веру в ВСУ. И не забывайте благодарить тех, кто нас поддерживает", — написал Саша.

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