Польская певица Бланка с "Евровидения-2023" отреагировала, что ее брат "поддерживает" Россию

Певица Бланка, которая на конкурсе "Евровидение-2023" представляла Польшу, отреагировала на слухи, что ее брат Оливер поддерживает россию.

Артистка выступила с заявлением, что эта информация не соответствует действительности. Также исполнительница подчеркнула, что она всем сердцем поддерживает Украину, равно как и все члены ее семьи:

"С большой грустью я читаю новости, которые дошли сегодня до меня. Некоторые СМИ в Украине обвиняют моего брата в якобы поддержке пророссийской деятельности. Хочу однозначно подчеркнуть, что категорически не согласна с этой информацией. Когда пишу это, плачу от печали. Никогда в жизни мне не приходило в голову, что я буду связана с чем-то, что совсем отличается от того, что в моем сердце и в моих взглядах.Я всегда и навеки всем сердцем с украинским народом.Я поддерживала вас с самого начала. Я, как и вся моя семья, живу солидарно со страданиями украинского народа, страдающего от зверских атак", — прокомментировала Бланка.

Бланка, "Евровидение-2023" / Фото: Associated Press

Артистка отметила, что никто из ее семьи никогда не поддерживал и не поддерживает российскую агрессию против Украины. Бланка призналась, что ей очень больно, что ее семью связывают с пророссийскими взглядами: "То, с чем СМИ пытаются связать меня, абсурдно, расходится с правдой и заставляет меня испытывать такую боль, которую я никогда раньше не испытывала", – призналась Бланка.

Также артистка выразила надежду, что совсем скоро сможет приехать к нам и выступить в свободной Украине:

"Я полна сочувствия, любви и поддержки украинского народа, который мужественно борется. Надеюсь, что смогу как можно скорее посетить вашу прекрасную страну и выступить в свободной Украине. Я поддерживала и буду поддерживать свободную Украину", – решительно заявила Бланка.

Бланка на "Евровидении-2023" заняла 19 место / Фото: Associated Press

Напомним, скандал вокруг певицы из Польши Бланки разгорелся сразу после финала "Евровидения-2023". Поляки, недовольные участием артистки в песенном конкурсе, распространили в TikTok видео со словами российской пропаганды брата исполнительницы Оливера.

В частности, родственник певицы в начале марта 2022-го в соцсетях писал, что "не все так однозначно", о "киевских нацистах" и "освободителях". Вскоре Оливер удалил скандальный пост из Facebook.

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