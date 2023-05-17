Польская певица Бланка с "Евровидения-2023" попала в скандал: ее родные поддерживают Россию

Представительница Польши на " Евровидении-2023 ", певица Бланка попала в громкий скандал.

Оказалось, что у родного брата исполнительницы Оливера пророссийская позиция. Так в Tik Tok утверждают поляки, недовольные участием Бланки на "Евровидении-2023".

Они нашли в Facebook Оливера пост, в котором он распространял слова российской пропаганды о "не все так однозначно", "киевских нацистах" и "освободителях".

Пост брата Бланки в Facebook / Фото: скриншот с видео

"История украинца из приграничного района "ЛНР". Его правда о событиях не вписывается в версию Киева и западной пропагандистской машины. Эта точка зрения не распространяется и не будет распространяться национальными СМИ Болгарии, которые, очевидно, работают на киевский "нацистский режим", который поддерживают ЕС и НАТО", – говорится в посте пользователя, по имени Василий Васильев, слова которого распространял Оливер.

Брат Бланки под пропагандистским постом еще добавил от себя, что это якобы "полная правда". Кстати, Оливер распространял российскую пропаганду в начале марта прошлого года. В это время российские оккупанты пытались захватить Киев, оккупировали часть области и творили зверства в Буче, Ирпене, Гостомеле и других городах и поселках Украины.

В настоящее время брат певицы уже удалил скандальный пост из Facebook.

Напомним, в этом году Польшу на "Евровидении-2023" представляла певица Бланка с песней Solo. Она заняла на конкурсе 19 место и завоевала 93 балла, из которых 12 ей отдали зрители от Украины и 6 баллов украинское жюри.

Тем временем поляки еще до начала "Евровидения-2023" были недовольны ее участием в конкурсе. Во время Национального отбора лидировал певец Ян. Еврофанаты были убеждены, если бы в Ливерпуль поехал именно он, то завоевал бы первое место. По мнению поляков, Бланка несправедливо победила в нацотборе.

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