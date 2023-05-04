Получил ранение в голову: оккупанты убили украинского режиссера Андрея Максименко

На войне погиб 49-летний известный украинский режиссер и сценарист Андрей Максименко.

Печальную новость в своем Facebook сообщила возлюбленная защитника Анастасия Баша. Она рассказала, что мужчина 20 апреля получил серьезное ранение. Режиссера срочно доставили в госпиталь в Днепре, где ему сделали операцию на левом полушарии мозга. На следующий день военного доставили в Киев, где в больнице его ввели в искусственную кому.

"При выполнении боевой задачи Андрей получил осколочное ранение в левую часть головы. Его дважды прооперировали в больнице Мечникова на левом полушарии мозга. 21 апреля его доставили в Киев. С тех пор находился в искусственной коме", — рассказала Анастасия.

Андрей Максименко / Фото: facebook.com/anastasiia.basha

Врачи говорили, что есть шанс, что защитник сможет выжить. Однако жизнь военного оборвалась 3 мая.

Отметим, Андрей Максименко – украинский режиссер. Он создал документальный фильм о жизни Вячеслава Чорновила "Чоловік". Также режиссер соавтор таких картин, как "Кука", "Старі полковники", "Роман вихідного дня".

Андрей в 2014 году пошел добровольцем защищать страну от оккупантов, служил в батальоне "Днепр". В 2023 году мужчина снова пошел на фронт. Максименко служил добровольцем в батальоне им. Джохара Дудаева.

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