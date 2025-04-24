Ани Лорак / © instagram.com/anilorak

Реклама

На днях российские пропагандисты распространили информацию, что певица-предательница Ани Лорак якобы получила новый украинский паспорт.

В России, где живет скандальная исполнительница, она этого сделать не могла, ведь там нет посольства Украины, поэтому артистка якобы обратилась к представительствам в Грузии или Армении. Более того, пропагандисты еще и утверждали, что Ани Лорак отказалась от отчества, мол, в новых украинских паспортах их теперь не указывают, что на самом деле не соответствует действительности. Конечно, никаких доказательств российские СМИ не предоставили только громкие заявления.

Журналисты ТСН обратились к Министерству иностранных дел за разъяснением ситуации. В МИДе отметили, что проверяли информацию. В конце концов, новости о новом украинском паспорте Ани Лорак не подтвердились.

Реклама

Дата публикации 16:19, 18.04.25 Количество просмотров 168 Правда ли, что Ани Лорак получила украинский паспорт? Что это значит?

"Министерство иностранных дел Украины опровергает данную информацию, которая была размещена в российских СМИ. Мы немедленно отреагировали на данную ситуация, проверили всю информацию, которая касалась возможного данного случая через ведомственную информационную систему, через посольство Украины в Армении и Грузии, на которые ссылались российские СМИ", - говорится в сообщении.

Кстати, в 2024 году, когда в России проходили так называемые "выборы", распространялась информация, что Ани Лорак подала документы на получение гражданства России. Сама же горе-певица публично это ни подтверждала, ни опровергала.

Напомним, недавно бывший муж Ани Лорак – бизнесмен Мурат Налкакиоглу – высказался о ее позиции. Экс-супруги поддерживают связь, ведь воспитывают общую дочь Софию.