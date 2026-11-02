Полуфиналист "Голосу країни" снова вернулся на проект и шокировал Наталью Могилевскую

Василий Логай / © dawn.com

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В конце второго выпуска «Голосу країни-14» зрителей ждал приятный сюрприз — неожиданно вернулся участник шоу, которого преданные поклонники должны помнить.

На проекте выступил Василий Логай. Певец в свое время участвовал в первом сезоне «Голосу країни» и даже дошел до полуфинала. Исполнитель решил попробовать свои силы во второй раз. Василий Логай исполнил композицию Feel английского певца Robbie Williams. Свой номер он посвятил жене, жизнь которой, к сожалению, оборвалась из-за онкологического заболевания.

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Тренеры были очень тронуты и по-очереди нажимали красные кнопки. В общем свои кресла развернули Наталья Могилевская, Артем Пивоваров и MONATIK. Кстати, оказалось, что Василий Логай уже знаком с одним из наставников. 20 лет назад певец принимал участие в «Шансе». Хотя он был и не в команде Натальи Могилевской, но артистка узнала его.

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Наталья Могилевская и Василий Логай / © dawn.com

«Вася! Мое солнышко! 20 лет назад! Кузьма, „Шанс“… Мое солнышко! Как ты спел! Как я рада тебя видеть!» — была шокирована наставница.

Наконец, Василий Логай решил пойти по знакомому пути и выбрал команду Натальи Могилевской, чтобы с ней дальше творить общую историю.

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Украина».

Напомним, на сцене «Голосу країни-14» выступила продавщица с рынка Карина Варади. Девушка развернула все кресла и заставила тренеров спорить между собой.

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