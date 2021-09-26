Полуобнаженная Анна Тринчер вместе со своим парнем эротично попозировала в море

Влюбленные не стесняются показывать свои чувства.
Украинская певица и блогер Анна Тринчер решила поделиться со своими поклонниками пикантным контентом.
Звезда показала идиллию со своим парнем, скандальным блогером Александром Волошиным. Артистка опубликовала новое фото, на котором она вместе с бойфрендом соблазнительно позирует в море.
На фотографии изображена мокрая Анна, одетая в рубашку темного цвета. Артистка эротично приспустила ее. Поэтому видно, что у исполнительницы удивительно стройная фигура.
Александр же с обнаженным торсом нежно держит свою любимую за аппетитные ягодицы. Кстати, видно, что парень занимается спортом, ведь у него виднеются накачанные руки и кубики пресса.
Влюбленные действительно любят друг друга и не стесняются показывать свои чувства.
Напомним, недавно у Анны Тринчер произошла паническая атака в ТРЦ. Это произошло тогда, когда звезда пыталась поесть.