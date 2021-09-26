Полуобнаженная Анна Тринчер вместе со своим парнем эротично попозировала в море

Полуобнаженная Анна Тринчер вместе со своим парнем эротично попозировала в море

Влюбленные не стесняются показывать свои чувства.

Украинская певица и блогер Анна Тринчер решила поделиться со своими поклонниками пикантным контентом.

Звезда показала идиллию со своим парнем, скандальным блогером Александром Волошиным. Артистка опубликовала новое фото, на котором она вместе с бойфрендом соблазнительно позирует в море.

На фотографии изображена мокрая Анна, одетая в рубашку темного цвета. Артистка эротично приспустила ее. Поэтому видно, что у исполнительницы удивительно стройная фигура.

Анна Тринчер со своим парнем / instagram.com/annatrincher_official

Александр же с обнаженным торсом нежно держит свою любимую за аппетитные ягодицы. Кстати, видно, что парень занимается спортом, ведь у него виднеются накачанные руки и кубики пресса.

Влюбленные действительно любят друг друга и не стесняются показывать свои чувства.

Напомним, недавно у Анны Тринчер произошла паническая атака в ТРЦ. Это произошло тогда, когда звезда пыталась поесть.

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