Полуобнаженная Бритни Спирс устроила непристойные танцы на розовом пилоне

В этот раз звезда превзошла сама себя.

Американская певица Бритни Спирс снова удивила своих поклонников своими плясками.

Раньше знаменитость танцевала перед камерой без лишних деталей, но теперь у Бритни появился новый атрибут – розовый пилон, который она установила прямо посреди комнаты. Приобретением певица похвасталась в Instagram и сразу показала его в действии.

"Получила этот пилон два дня назад и вчера вечером я попробовала его впервые", — написала Спирс.

На видео Бритни в минибикини с анималистическим принтом и черных сапогах устроила безумные танцы с соблазнительными движениями. Певица демонстрировала соблазнительные изгибы тела и шпагаты в воздухе. А чтобы зрители внимательнее могли рассмотреть каждое ее движение, Спирс окружила себя зеркалами.

И хотя комментарии под публикациями Бритни закрыты уже длительное время, поклонники певицы выразили свою обеспокоенность состоянием звезды. По мнению многих фанатов такое поведение знаменитости выглядит очень тревожно.

Надеюсь, что она позаботится о своем здоровье!

Это становится все грустнее с каждым днем.

Мне жаль, что это с ней произошло!

Люблю тебя, но пожалуйста, ищи психотерапевта!

Полуобнаженная Бритни Спирс шокировала танцами на пилоне

Напомним, на днях Бритни Спирс предстала перед фанами с пластырем на лбу и рассказала, как неудачно сделала уколы ботокса.

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