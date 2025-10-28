Полуобнаженная экс-супруга Пятова раскрыла свой роскошный отдых и похвасталась подтянутой фигурой

Юлия Пятова

Реклама

43-летняя Юлия Пятова, бывшая жена вратаря и нынешнего тренера "Шахтера" Андрея Пятова, отправилась с детьми на отдых на живописные Мальдивы.

В своих Instagram-сторис знаменитость показала серию снимков в разных купальниках - ярко-красном, розовом и с леопардовым принтом. На одном из фото позировал ее самый младший сын Лев, которому шесть лет. Юлия также поделилась забавным "лайфхаком", как сделать удачное фото в купальнике:

"Хитрая Юлька — сделать снимки в первый день, чтобы потом спокойно есть, не думая о фигуре. А еще лучше — в сумерках, тогда ни морщин, ни целлюлита не видно", — пошутила экс-избранница футболиста.

Реклама

Сторис Юлии Пятовой

Сторис Юлии Пятовой

Сторис Юлии Пятовой

Отметим, что Юлия Пятова воспитывает четверых детей — 19-летнюю Дарию, 16-летнюю Милану, 11-летнюю Майю и 6-летнего Льва. В соцсетях она часто делится нежными моментами с семьей, а недавно собрала всех для яркой семейной фотосессии.

Напомним, недавно экс-возлюбленная Андрея Пятова откровенно призналась, что больше всего потеряла после развода. Юлия поделилась, чего ей не хватает в новой жизни без футболиста, и рассказала, какой выбор сделала их старшая дочь после распада семьи.