Гламур
439
1 мин

Полуобнаженная Могилевская понежилась в джакузи и похвасталась стройными ножками

Исполнительница показала, как отдыхает после тяжелых рабочих дней.

Наталья Могилевская

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская похвасталась, как расслабляется после насыщенных выступлений.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала чувственные кадры из джакузи, где она наслаждается мгновениями покоя. Звезда предстала в расслабленной позе, демонстрируя стройные ножки и подтянутую фигуру. Могилевская отметила, что даже несколько минут отдыха способны полностью изменить настроение и наполнить энергией на целый день.

"Даже несколько минут отдыха могут изменить целый день! Позволяйте себе иногда минуту покоя и умиротворения, ощущение вечности и текучести жизни — вода, огонь, свежий воздух — в этом огромная сила и наполнение", — написала исполнительница.

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Фанаты в комментариях засыпали кумира комплиментами. Поклонники отметили природную красоту, женственность и жизненную мудрость звезды.

  • Очень хорошие слова! Наталья, вы невероятная.

  • Словно кадр из кинофильма "Красотка"… Невероятная!

  • Наташа, вы просто супер

Напомним, недавно Наталья Могилевская впервые за долгое время показала дочь и растрогала Сеть искренними семейными кадрами. Звезда провела день с 5-летней Софией на роскошном отдыхе и поделилась теплыми моментами их досуга.

439
