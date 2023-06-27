Полуобнаженная Санта Димопулос похвасталась своей фигурой, лежа на столе

Украинская певица Санта Димопулос взбудоражила воображение поклонников новым видео.

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась пикантным черно-белым роликом, в котором продемонстрировала всю свою красоту. В кадре Санта выглянула на камеру, лежа на столе, в полупрозрачном боде. Фаны могли хорошо разглядеть пышные формы и стройные ножки певицы.

"Я так долго искала настоящую любовь...", — подписала ролик на английском Димопулос.

Такое обольстительное видео от певицы не могло не привлечь внимание пользователей Сети, так что Санту сразу засыпали приятными комментариями: "Какая стройная", "Идеал женственности", "Как это красиво", "Шикарная".

Напомним, недавно Санта Димопулос поделилась с фанами секретом, как ей удается держать себя в такой замечательной форме.

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