Полуобнаженная Тринчер кардинально изменила внешность и нарвалась на шутку от Никитюк

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

Реклама

Украинская певица Анна Тринчер удивила кардинально новым образом в пальто на голое тело в соблазнительном фотосете.

В своем Instagram звезда опубликовала пост, который собрал немало реакций от фанатов. На фотографиях Тринчер предстает в пикантном амплуа с длинными черными волосами и челкой. В качестве наряда певица выбрала кружевное нижнее белье, черный кожаный плащ с полупрозрачными чулками. Полностью же образ дополнил чокер и вечерний макияж.

Однако артистка решила попозировать не одна. Вместе с ней на фото появилась блогер Арина Май, которая также создала насыщенный total black стиль и очаровала своим видом в кадре.

Реклама

Пост Анны Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

Пост Анны Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

Пост Анны Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

На пикантные фотографии отреагировала звездная коллега Анны. Ведущая Леся Никитюк забавно заметила, что тоже имела подобный фотосет несколько лет назад.

"Я с кумой так же фотографировалась еще пять лет назад", — написала комментарий Никитюк.

Поклонники исполнительницы были в восторге от таких откровенных съемок певицы. Под заметкой юзеры оставили немало комплиментов и слов восхищения.

Вау! Клеопатра!

Ну это просто… Богиня!

Боже, какие женщины красивые. Вы нереальные.

Напомним, недавно Анна Тринчер попала в скандал из-за оскорбительных слов о бедных людях. Звезда разозлила пользователей Сети своими высказываниями, спровоцировавшими волну возмущения.