Полуобнаженная Тринчер кардинально изменила внешность и нарвалась на шутку от Никитюк
Знаменитость попозировала в новом обольстительном фотосете.
Украинская певица Анна Тринчер удивила кардинально новым образом в пальто на голое тело в соблазнительном фотосете.
В своем Instagram звезда опубликовала пост, который собрал немало реакций от фанатов. На фотографиях Тринчер предстает в пикантном амплуа с длинными черными волосами и челкой. В качестве наряда певица выбрала кружевное нижнее белье, черный кожаный плащ с полупрозрачными чулками. Полностью же образ дополнил чокер и вечерний макияж.
Однако артистка решила попозировать не одна. Вместе с ней на фото появилась блогер Арина Май, которая также создала насыщенный total black стиль и очаровала своим видом в кадре.
На пикантные фотографии отреагировала звездная коллега Анны. Ведущая Леся Никитюк забавно заметила, что тоже имела подобный фотосет несколько лет назад.
"Я с кумой так же фотографировалась еще пять лет назад", — написала комментарий Никитюк.
Поклонники исполнительницы были в восторге от таких откровенных съемок певицы. Под заметкой юзеры оставили немало комплиментов и слов восхищения.
Вау! Клеопатра!
Ну это просто… Богиня!
Боже, какие женщины красивые. Вы нереальные.
Напомним, недавно Анна Тринчер попала в скандал из-за оскорбительных слов о бедных людях. Звезда разозлила пользователей Сети своими высказываниями, спровоцировавшими волну возмущения.