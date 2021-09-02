Полуобнаженного Гордона с волосатым торсом сравнили с Посейдоном

Поклонники оценили новые фотографии звезды.

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон, который ранее вызвал фурор в Сети снимком с полуобнаженной женой, решил похвастаться и своим телом.

Знаменитость на своей странице в Instagram опубликовал снимок, на котором он позирует на фоне моря с обнаженным торсом.

Полуобнаженный Дмитрий Гордон / instagram.com/gordondmytro

"Да, лето закончилось", — подписал пост Дмитрий.

Дмитрий Гордон с обнаженным торсом / instagram.com/gordondmytro

Хоть лето и закончилось, но у ведущего осталось много фотографий с отдыха, куда он недавно ездил всей семьей.

Поклонники же в свою очередь оценили обнаженный торс ведущего. Хотя, уже как по традиции, оставили саркастические комментарии под фото:

Лето закончилось, то это уже осень?

Какая у вас красивая шуба!

Посейдон?

Дмитрий, это вы закончили лето?

Напомним, не так давно Дмитрий Гордон похвастался новым образом. Ведущий показал себя с легкой небритостью.

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