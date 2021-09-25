Полуобнаженные Влад Яма с женой в джакузи поделились романтическими фото

Супруги очаровали нежными снимками.

Украинский хореограф Влад Яма со своей женой Лилианой устроил романтическую фотосессию в джакузи.

Парочка отправилась отдохнуть в Одессу. К тому же влюбленные решили насладиться друг другом. Они вместе порелаксировали в гидромассажной ванне.

Влад Яма с женой в джакузи / instagram.com/vladyama_official

Кстати, с панорамного окна парочки видно невероятного цвета осеннее море, которое почти слилось с небом. Поэтому, неудивительно, что влюбленные погрузились в джакузи, взяли бокалы шампанского и фрукты. Ведь такая атмосфера — именно то, что нужно для романтики.

"Удивлять друг друга даже спустя годы можно и нужно! Начать с вечернего общего чаепития при свечах, рассказать друг другу, как прошел день. Поехать в другой город или страну. А о путешествии сказать только за час до выезда", — поделилась своими впечатлениями Лилиана .

Влад Яма с женой в Одессе / instagram.com/vladyama_official

К слову, хореограф действительно устроил своей жене сюрприз, ведь женщина ничего не знала о путешествии в Одессу. Он сказал ей быстро собрать вещи и даже не сообщил, куда они поедут.

Напомним, недавно супруги праздновал годовщину своей свадьбы. Пара пошла под венец 21 сентября 2014 года.

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