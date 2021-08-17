Полуобнаженный Дмитрий Гордон возмутил фанатов фото с женой возле его ног

Новый кадр журналиста с отдыха вызвал фурор.
Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон, который на днях показал себя с шевелюрой и густой бородой, с женой Алесей Бацман отправился в отпуск.
Оттуда знаменитость поделился неоднозначным кадром с возлюбленной, которым вызвал фурор в Сети. На снимке Гордон появляется с обнаженным торсом и в шортах, а Алеся в белом купальнике сидит возле ног мужа. Руки Дмитрий положил жене на голову.
"А вы так можете?" — загадочно прокомментировал Гордон свою фотографию.
Пользователи с юмором восприняли кадр, однако были и те, кого несколько огорчило фото:
- Так производят птичье молоко?
- Дмитрий, вы уважаете женщин?
- Дмитрий, восхищаемся вашей эстетикой
- Как называется эта поза?
- Так и хочется написать что-то пошлое
Напомним, что не так давно жена Дмитрия Гордона в леопардовом купальнике показала стройную фигуру. Избранница ведущего опубликовала пикантные фото.