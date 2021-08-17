Полуобнаженный Дмитрий Гордон возмутил фанатов фото с женой возле его ног

Полуобнаженный Дмитрий Гордон возмутил фанатов фото с женой возле его ног

Новый кадр журналиста с отдыха вызвал фурор.

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон, который на днях показал себя с шевелюрой и густой бородой, с женой Алесей Бацман отправился в отпуск.

Оттуда знаменитость поделился неоднозначным кадром с возлюбленной, которым вызвал фурор в Сети. На снимке Гордон появляется с обнаженным торсом и в шортах, а Алеся в белом купальнике сидит возле ног мужа. Руки Дмитрий положил жене на голову.

Дмитрий Гордон и Олеся Бацман / instagram.com/gordondmytro

"А вы так можете?" — загадочно прокомментировал Гордон свою фотографию.

Пользователи с юмором восприняли кадр, однако были и те, кого несколько огорчило фото:

Так производят птичье молоко?

Дмитрий, вы уважаете женщин?

Дмитрий, восхищаемся вашей эстетикой

Как называется эта поза?

Так и хочется написать что-то пошлое

Напомним, что не так давно жена Дмитрия Гордона в леопардовом купальнике показала стройную фигуру. Избранница ведущего опубликовала пикантные фото.

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