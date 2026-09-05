Полякова без короны и Кароль в "Караоке на Майдане": какими были первые выступления украинских звезд

Тина Кароль, Оля Полякова, Виталий Козловский

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Сегодня они собирают полные залы, имеют десятки хитов, многомиллионную аудиторию и статус одних из самых известных артистов Украины. Однако когда-то Тина Кароль пела в «Караоке на Майдане», Виталий Козловский пробовал свои силы в телевизионных конкурсах, Алина Гросу выходила на сцену в образе маленькой пчелки, а у Оли Поляковой ещё не было ни короны, ни образа Суперблондинки.

До большой славы, масштабных концертов и узнаваемых сценических образов у каждого из них был свой первый шаг. Кто-то начинал с фестивалей и конкурсов, кто-то — с юмористических монологов, а кому-то путь к популярности открыли телешоу.

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Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, какими были первые выступления украинских знаменитостей, когда о них ещё не знала вся страна.

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Тина Кароль — от «Караоке на площади» до «Новой волны»

Тина Кароль

Сегодня Тинку Кароль трудно представить без большой сцены, масштабных концертов и узнаваемого образа. Впрочем, её путь к статусу одной из самых популярных украинских певиц также начинался с обычных конкурсов и телевизионных выступлений.

Среди архивных видео, которые сейчас вызывают особый интерес, — раннее выступление будущей артистки в программе «Караоке на Майдане». Тогда зрители ещё не знали, что перед ними — будущая звезда украинской сцены.

Тина Кароль / © Архів

Тина Кароль / © Архів

Одним из важных этапов в карьере Кароль стало участие в международном конкурсе «Новая волна». Именно такие выступления постепенно открывали певице путь к большой сцене и широкой аудитории.

Тина Кароль / © Архів

Тина Кароль / © Архів

Особенно интересно сейчас смотреть архивные записи, ведь в них уже можно услышать сильный вокал, но ещё не тот полностью сформировавшийся сценический образ Тины Кароль, который хорошо знаком украинцам сегодня.

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Оля Полякова — первые клипы ещё до появления образа «Суперблондинки»

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Сегодня Оля Полякова ассоциируется с яркими костюмами, эпатажными образами, юмором и, конечно же, короной. Однако в начале 2000-х её сценический образ был совсем другим.

Одними из самых интересных архивных находок являются её ранние клипы, снятые в 2000 и 2001 годах. В этих работах будущую «Суперблондинку» действительно не сразу можно узнать.

Оля Полякова / © Архів

Оля Полякова / © Архів

Другая прическа, другая стилистика, совершенно иная музыкальная эстетика — Полякова в начале карьеры кардинально отличается от той артистки, которая впоследствии сделала эпатаж и самоиронию важной частью своего сценического образа.

Оля Полякова / © Архів

Оля Полякова / © Архів

Именно поэтому её первые клипы сегодня интересны не только как архивный материал. Они показывают, как артистка искала свой собственный стиль и постепенно пришла к тому образу, который впоследствии сделал её одной из самых узнаваемых исполнительниц страны.

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Камалия — техно, первый клип и конкурсы красоты

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Карьерный путь Камалии также начинался совсем не с того образа, с которым её сегодня ассоциирует широкая публика.

В начале своего творческого пути в 1997 году артистка экспериментировала с музыкальными стилями. Одной из её ранних видеоработ стал клип с ярко выраженной техно-эстетикой, который сегодня выглядит особенно интересно на фоне современного творчества певицы.

Камалия / © Архів

Камалия / © Архів

Наряду с музыкой Камалия участвовала в конкурсах красоты и развивалась в модельном направлении. Именно сочетание музыки, сцены и конкурсной индустрии стало важной частью её ранней карьеры.

Камалия / © Архів

Архивные кадры позволяют увидеть Камалию задолго до того, как она обрела свой нынешний сценический статус — в тот период, когда артистка только формировала свой собственный стиль и пробовала себя в различных направлениях.

Камалия / © Архів

Камалия / © Архів

Павел Зибров — музыкальный фильм и выступления с оркестром

Павел Зибров

Павел Зибров уже давно стал одним из самых узнаваемых артистов украинской эстрады. Его сценический образ и голос хорошо знакомы нескольким поколениям слушателей.

Однако задолго до того, как певец стал настоящим символом украинской сцены, в начале 90-х, его творческий путь начинался с более академичной и классической музыкальной традиции.

Павел Зибров / © Архів

Выступления Зиброва с оркестром отличались особой атмосферой. Молодой артист только начинал свой путь, а его сценический образ ещё не был таким, каким зрители знают его сегодня.

Павел Зибров / © Архів

Отдельной страницей раннего творчества стали музыкальные работы и участие в музыкальном фильме. Архивные кадры позволяют буквально вернуться в эпоху, когда формировалась современная украинская эстрада.

Павел Зибров / © Архів

Павел Зибров / © Архів

Алина Гросу — маленькая «Пчелка», которую помнит целое поколение

Алина Гросу

Для многих украинцев начало карьеры Алины Гросу неразрывно связано с образом маленькой «Пчелки».

Алина Гросу / © Архів

Именно 2001 род сделал юную исполнительницу известной далеко за пределами её родного города. Маленькая девочка в ярком сценическом образе быстро привлекла внимание публики и стала одной из самых известных детских звёзд украинского шоу-бизнеса.

Сегодня, когда Гросу уже давно строит карьеру взрослой артистки и экспериментирует с музыкой и сценическими образами, архивные кадры с «Пчелкой» вызывают особую ностальгию.

Алина Гросу / © Архів

Алина Гросу / © Архів

С тех пор, как она была маленькой исполнительницей в тематическом костюме, прошли годы, но именно этот ранний образ до сих пор остаётся одной из самых ярких страниц её творческой биографии.

Наталья Могилевская — какой была будущая звезда в 1995–1997 годах

Наталья Могилевская / © Пресс-служба премии YUNA

Середина 1990-х стала для Натальи Могилевской периодом, когда её имя только начинало звучать на большой сцене.

В 1995 году певица начала сольную карьеру при поддержке поэта-песенника Юрия Рыбчинского. В этот период появились её первые известные композиции, в частности «Дівча з волоссям кольору лілій», «Пролісок» и «Єрусалим». В том же году Могилевская стала дипломанткой фестиваля «Червона рута», а впоследствии одержала победу на «Славянском базаре».

Наталья Могилевская / © Архів

В 1996 году в карьере певицы начался новый этап — её репертуар пополнился более попсовыми композициями. В том же году она заняла второе место на фестивале «Море друзей» в Ялте.

Наталья Могилевская / © Общественное вещание

А уже в 1997 году вышел её дебютный альбом «Ла-ла-ла». Таким образом, за несколько лет Могилевская прошла путь от молодой исполнительницы на музыкальных конкурсах до артистки, которая стремительно закрепилась на украинской поп-сцене.

Наталья Могилевская / © Архів

Наталья Могилевская / © Архів

Архивные выступления того периода особенно интересны сейчас: будущая поп-дива уже обладала узнаваемой харизмой, однако её сценический стиль, музыка и образ ещё только формировались.

Андрей Данилко — юмористические монологи ещё до того, как Верка Сердючка стала знаменитой

Андрей Данилко Верка Сердючка

Сегодня имя Андрея Данилко у многих в первую очередь ассоциируется с Веркой Сердючкой — персонажем, который давно вышел за пределы украинского шоу-бизнеса и стал известен во всем мире.

Однако до того, как он стал очень популярным, Данилко был молодым артистом, активно выступавшим с юмористическими номерами, монологами и сценками.

Андрей Данилко Верка Сердючка / © Архів

Андрей Данилко Верка Сердючка / © Архів

Его ранние выступления сегодня могут напоминать формат современного стендапа: артист выходил к зрителям, рассказывал истории, использовал юмор и постепенно формировал собственную манеру общения с залом. В том же числе так в 1991 году был придуман культовый образ Верки Сердючки.

Именно в этих ранних видео особенно интересно проследить, как формировался артист. Ещё до всенародной популярности Верки Сердючки Данилко уже обладал той чертой, которая впоследствии станет одной из главных составляющих его успеха, — способностью мгновенно привлекать внимание аудитории.

Андрей Данилко Верка Сердючка / © Архів

Андрей Данилко Верка Сердючка / © Архів

Архивные юмористические номера позволяют увидеть совсем другого Данилка — молодого артиста, который только начинал искать своё место на сцене.

Ирина Билык — от детского ансамбля до большой украинской сцены

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык начала петь ещё в детстве. В шесть лет она уже была участницей детского ансамбля «Солнышко», а впоследствии всерьёз занялась музыкой. В 1989 году будущая звезда приняла участие в фестивале «Червона рута», а через несколько лет её карьера начала набирать обороты.

Ирина Билык / © скриншот с видео

Ирина Билык / © скриншот с видео

В 1992 году Билык сняла свой первый профессиональный клип на песню «Только твоя». После этого артистка продолжила выступать на фестивалях, а её имя всё чаще появлялось в украинском музыкальном пространстве.

Ирина Билык / © скриншот с видео

Настоящим переломным моментом стала середина 1990-х годов. В 1995 году состоялся её концертный тур «Нова», а уже в последующие годы Билык окончательно закрепилась в статусе одной из главных артисток украинской поп-сцены.

Ирина Билык / © скриншот с видео

Особенность ранних выступлений Билик заключается в том, что в них уже хорошо прослеживается та артистка, которой она станет впоследствии. В то же время её стиль, внешность и музыкальный материал тогда ещё существенно отличались от образа поп-дивы, сформировавшегося позже.

Виталий Козловский — «Караоке на площади», «Шанс» и «Новая волна»

Виталий Козловский

Путь Виталия Козловского к популярности можно проследить буквально через культовые телевизионные музыкальные проекты того времени.

В начале карьеры будущий певец участвовал в «Караоке на Майдане» во Львове, в одном из первых выпусков шоу. Впоследствии его заметила ещё более широкая аудитория благодаря шоу «Шанс» в 2003 году.

Для многих украинцев именно этот период и стал первым знакомством с молодым артистом, который только начинал свой путь в шоу-бизнесе.

Виталий Козловский / © Архів

Виталий Козловский / © Архів

Следующим важным этапом стало участие в международных музыкальных конкурсах, в частности в «Новой волне» в 2004 году. Так, шаг за шагом Козловский переходил от телевизионных выступлений к профессиональной большой сцене.

Виталий Козловский / © Архів

Все эти архивные выступления объединяет одно: тогда их герои ещё не знали, что впереди их ждут десятилетия популярности, большие сцены, тысячи концертов и миллионы поклонников.

Сегодня эти кадры — уже не просто старые видеозаписи. Это своеобразная машина времени, которая позволяет увидеть момент, когда будущие легенды украинского шоу-бизнеса только делали свои первые шаги к славе.

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