Полякова эмоционально обратилась к коллегам, которые хейтили ее и Ефросинину во время войны: "Идите в ж*пу!"

Певица Оля Полякова откровенно сказала, что думает об украинских артистах, которые негативно высказывались о ней и Маше Ефросинине.

Во время войны между украинскими звездами возникали споры. Под волну хейта попали и Оля Полякова с Машей Ефросининой, оказавшихся в эпицентре речевого скандала.

Критиковали артисток не только пользователи сети, но и звезды. Полякова решила публично ответить коллегам в совместном с Ефросининой шоу "Взрослые девочки", которое теперь выходит на украинском языке.

"Когда у нас были проблемы ни одна тварь из шоу-бизнеса, кроме Суханова и Гордона, нас не поддержали. Остальные засунули языки в ж*пу и не поддержали. А наши друзья нас еще и пытались потопить. Так вот, господа артисты, придут снова рыночные отношения в Украину, не приходите ко мне со своими клипчиками. Идите в ж*пу! И будьте там, где вы были, когда нас хейтили, а вы сидели и в сраки свои языки позасовывали, господа коллеги", — эмоционально обратилась к коллегам Полякову.

Напомним, что во время речевого скандала Полякову и Ефросинину раскритиковали такие звезды, как Александр Педан, Арсен Мирзоян, Павел Зибров и другие. свою активную поддержку девушкам выразил телеведущий и актер Алексей Суханов.

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