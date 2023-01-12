Полякова эмоционально высказалась об Ани Лорак и вспомнила, как смачно обматерила ее: "С*чара и п*дараска"

Украинская певица Оля Полякова в новом выпуске программы "Взрослые девочки" вспомнила инцидент, который произошел между ней и артисткой-предательницей Ани Лорак до полномасштабного вторжения россии в Украину.

Оля поделилась, что однажды ошибочно отправила одиозной коллеге ругательное сообщение. Это произошло в 2021 году, когда живущая и работающая в России Лорак вдруг приехала с концертом в Одессу. Полякову настолько возмутило это, что она хотела поделиться эмоциями со своим менеджером Артемом:

"Я пишу: "Ты посмотри, какая мразь, какая с*ка, это она вернулась, залы она здесь будет собирать. Ноги кривые, костюмы говно, поет как параша. Наговорила там и отправила. Думаю, что я Теме отправила. И когда я уже отправила, я вижу, что я отправляю это Ани Лорак. А там такой спич..." - вспомнила Оля.

Оля Полякова

Удалить сообщение Полякова не успела, потому что сразу был статус "просмотрено". Певица позвонила своему менеджеру Артему, которому и предполагалось это сообщение. Он успокоил артистку, что решит этот вопрос.

Выяснилось, что ругательное SMS посмотрел помощник Лорак. Тот поинтересовался у менеджера Поляковой, взломали ли аккаунт Оли. В конце концов ситуацию обыграли так, будто это сообщение прислал менеджер Оли Артем.

Впрочем, сейчас, говорит Полякова, слова, которые она написала тогда Лорак, очень уместны к ней:

"Но, я хочу сказать сегодня. Что все те слова, которые я написала в том сообщении, абсолютно уместны к этому человеку, который является с*чарой и п*дараской. И пусть она теперь с этим живет", — сказала Полякова.

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Отметим, что до начала полномасштабной войны рф против Украины певица-предательница Ани Лорак жила и работала в России. После того, как Россия полностью вторглась на территорию нашей страны, Лорак продолжила свою деятельность в стране-агрессоре и умалчивает о том, что Россия напала на Украину.

В октябре 2022 года СНБО ввел санкции против артистки-предательницы Ани Лорак.

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