Полякова и Ефросинина обсудили исчезновение Олега Винника после начала войны: "Нигде не слышно"

Полякова и Ефросинина обсудили исчезновение Олега Винника после начала войны: "Нигде не слышно"

Украинская певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина обсудили исчезновение со сцены и соцсетей артиста Олега Винника после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Так, исполнитель не участвует в благотворительных концертах, а последний пост в его Instagram датируется 24 апреля. Тогда звезда поздравил фанатов с Пасхой.

В новом выпуске программы "Взрослые девочки", которую Полякова и Ефросинина ведут вместе, Оля поделилась, что до войны осталась практически без денег, поскольку все вложила в ремонт и творчество. В частности, как отметила звезда, дорого ей стоил клип на общий трек с Винником "Длинноногое счастье".

"Мы только с Винником записали дуэт и сняли невероятно дорогой клип, который должен был выйти 8 марта. Конечно же, он не вышел, и вряд ли, наверное, выйдет вообще", — поделилась Полякова.

В ответ Маша сказала: "Да и Винника нигде не слышно". Оля согласилась, но на этом закрыли тему исчезновения певца из радаров.

Между тем поклонники Олега засыпали его вопросами в комментариях под последними постами в фотоблоге. Так, пользователи хотят получить ответ на то, куда же исчез их кумир и почему он молчит.

Вы публичный человек. У вас море поклонников. Почему вы молчите? Многие артисты ездят с концертами, пишут посты. А здесь раз в месяц. Ну, такое…

Интересно, почему вы, как публичное лицо, не выражаете своего мнения относительно войны?

Очень нужна поддержка Украины с вашей стороны! Как артист, выступайте и донесите до еще большего количества людей правду, которую не все понимают и знают

А куда же подевался наш любимый артист? Какие-то единичные посты ни о чем. Где же вы, чем занимаетесь, воюете, а может, волонтерите как много наших звезд? Не думаю, позор!!!

Напомним, КилимМэн из Kalush Orchestra продает на аукционе свидание с собой. Аукцион завершится 5 июня.

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