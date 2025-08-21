Полякова и Ефросинина рассекретили, как на самом деле подружились: "Если бы не бутылочка белого вина"

Маша Ефросинина и Оля Полякова

Звездные тренеры юбилейного сезона юмористического проекта "Лига смеха. 10 лет" Оля Полякова и Маша Ефросинина с юмором рассказали историю своей дружбы, которая началась довольно неожиданно.

Ведущая делится, что их сблизило время, проведенное вместе. В частности, они принимали горячий чан и в течение шести часов разговаривали. Также Ефросинина вспоминает и пикантный момент, как Полякова намазала ее козьим жиром. Тем временем певица выдала еще один секрет, который их сблизил, - бутылка белого вина.

"Мы бы никогда не подружились, если бы не пробыли шесть часов в горячем чане. Мы бы никогда не подружились, если бы она не намазала меня козьим жиром", - вспоминает ведущая. Певица в шутку добавляет: "Мы бы никогда не подружились, если бы не бутылочка белого вина".

С тех пор звезды поддерживают теплые отношения, которые вышли далеко за пределы съемочных площадок. Вместе они отдыхают, ходят на концерты, наслаждаются непринужденными встречами дома и создают совместные проекты. С туром "Взрослые девушки" подруги проехали пол-Украины и собрали полные залы поклонников. Этот опыт доказывает, что Оля Полякова и Маша Ефросинина прекрасно чувствуют себя вместе и на сцене, и вне ее. Несмотря на различия в характерах, они всегда находят общий язык и чувствуют поддержку друг друга. Их дружба - это и шутки до слез, и искренние разговоры

Сегодня у дружбы певицы и ведущей есть еще одна общая история - юбилейный сезон "Лиги смеха. 10 лет", где они сойдутся как тренерши. Премьера состоится уже 5 сентября, в 22:00 на телеканале ТЕТ.