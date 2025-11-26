Полякова и Ефросинина со стрижками под мальчика устроили соблазнительные танцы в облегающих комбинезонах

Маша Ефросинина и Оля Полякова / © пресс-служба Оли Поляковой

Украинская певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина со стрижками под мальчика устроили соблазнительные танцы в новом клипе.

После успеха песни "Вкрала", Полякова возвращается с уже другой танцевальной премьерой - "Лунає". Новая работа певицы - продолжение истории двух женщин, которые не боятся быть собой, смеяться, любить и танцевать под собственный свет. Это легкая, магическая, женская исповедь о свободе, дружбе и о том, как прекрасно чувствовать себя живой в любом возрасте.

Как и в клипе "Вкрала", главными героинями стали Оля Полякова и Маша Ефросинина. Они продолжают свой "вечер" - желтое Феррари из предыдущего видео привозит взрослых девушек в новое загадочное место, где они наслаждаются жизнью, шутят, танцуют и доказывают, что у настоящей женской энергии нет срока годности.

Оля Полякова и Маша Ефросинина / © пресс-служба Оли Поляковой

Автор песни - Олег Ломакин, новое имя украинского шоу-бизнеса, который уже успел отметиться работами для нескольких звезд. Аранжировку создала команда Евгения Триплова, постоянного саунд-партнера Поляковой, который открыл для нее свежее звучание в альбоме "Жінка з цікавим минулим".

Клип "Лунає" снят в том же загородном комплексе, где рождалась история "Вкрала". Режиссер - Елена Винярская, оператор - Алексей Степанов, известный своим сотрудничеством с топовыми украинскими артистами.

Напомним, недавно певица Джамала представила новую песню "Ми ховаємося". В композиции артистка кардинально изменила стиль и удивила другим звучанием.