Полякова-"морячка" и смешной Барских: звезды, об участии которых в отборе на "Евровидение" вы забыли

Когда-то этим известным певцам не удалось выиграть Национальный отбор на "Евровидение".

Совсем скоро, 12 февраля, станет известно, кто будет представлять Украину на "Евровидении-2022" в Италии.

Наша страна принимает участие в конкурсе с 2003 года. За это время проведено множество Национальных отборов, куда приходили знаменитые сегодня звезды. В частности, мало кто знал, что поп-дива и тренер "Голосу країни-12" Оля Полякова штурмовала Нацотбор в 2012 году.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить звезд, об участии которых в Нацотборе на "Евровидение" вы забыли.

Виталий Козловский

В 2010 году Виталий Козловский боролся на Национальном отборе с англоязычным треком I-L@VE?. Тогда артист был с длинными волосами, а на сцене появился в джинсах и кожаном жилете. На подтанцовке у него было три девушки.

Впрочем, в 2010 году на "Евровидение" поехала Alyosha с песней Sweet People. Примечательно, что на Нацотборе певица выступила с треком To Be Free, но его заменили, поскольку композиция была обнародована в Сети еще в 2008 году, а это нарушение правила конкурса. Alyosha попала в финал и заняла 10 место.

Интересно, что в 2017-м Виталий во второй раз попробовал свои силы на Нацотборе на "Евровидение", но тогда выиграл рок-группа O.Torvald с треком Time.

Макс Барских

Певец Макс Барских стал конкурентом Козловскому в 2010 году. На Нацотборе он представил русскоязычную песню "Белый ворон".

Наталья Валевская

В финале отбора на "Евровидение-2010" тоже боролась за победу певица Наталья Валевская. Ее конкурсная песня называлась Europe. Артистка подготовила зажигательный номер с эффектными танцами.

Анастасия Приходько

Настя Приходько штурмовала "Евровидение" несколько раз. К примеру, в 2011 году она пришла на отбор с песней Action. Поклонники звезды песню оценили, но отметили, что под такой ритмичный трек она стояла на сцене "как статуя".

В том году Украину на "Евровидении" в Германии представляла Мика Ньютон с песней Angel. Она заняла 4 место.

El Кравчук

После проигрыша в 2010 году певец El Кравчук снова попробовал свои силы на отборе в 2011-м. Чувственная песня My Hope стала одним из лидеров Нацотбора. Но зрители все же поддержали Ньютон.

Оля Полякова

Мало кто знал, что поп-дива и тренер "Голосу країни-12" Оля Полякова штурмовала Нацотбор в 2012 году. Артистка в образе морячки пела на отборе песню "Лепесток".

После этого артистка начала свое сотрудничество с продюсером, с которым работает и по сей день, Михаилом Ясинским. Совсем скоро к ней пришла безумная популярность.

А на "Евровидение" тогда уехала Гайтана с треком Be My Guest.

Тоня Матвиенко

Дочь Народной артистки Украины Нины Матвиенко – Тоня – тоже хотела представлять свою страну на международном песенном конкурсе. В 2016 году певица участвовала в Национальном отборе. Исполнительница спела песню Tin whistle.

Светлана Тарабарова

Артистка участвовала в нацотборе вместе с Матвиенко. Тарабарова представила песню "Ніколи знову".

В том году, в 2016-м, выиграла нацотбор Джамала с хитом 1944 года. Артистка заняла на "Евровидении" в Стокгольме первое место.

MamaRika

Не так давно, в 2017 году, певица MamaRika также боролась за право представлять Украину на "Евровидении". Звезда подготовила зажигательную песню We Are One. На сцене артистка предстала в не менее ярком образе – блестящем костюме и с дредами.

Но тогда на конкурсе, состоявшемся в Киеве, выступал O.Torvald. Группа заняла 24 место.

Напомним, в этом году в Национальном отборе на "Евровидение-2022" будут бороться восемь участников: Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Barleben, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA и WELLBOY. Финал пройдет 12 февраля.

После победы в прошлом году итальянской группы Måneskin, "Евровидение-2022" состоится в городе Турин. Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а финал – 14 мая. Место проведения – арена PalaOlimpico. В конкурсе примет участие 41 страна.

