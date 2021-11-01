Полякова на Сицилии, Ефросинина на Мальдивах: где отдыхают звезды во время карантина

Полякова на Сицилии, Ефросинина на Мальдивах: где отдыхают звезды во время карантина

Звезды выбрали теплые края.

Каждый день в Украине значительно ухудшается ситуация с коронавирусом.

Несмотря на это, знаменитости все же решили улететь в отпуск за границу. И пока Киев в "красной зоне" звезды наслаждаются свободным отдыхом на райских островах и в теплых странах. В частности, артисты выбрали Мальдивы, Танзанию, Турцию и Италию.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о том, где сейчас отдыхают украинские селебритис.

Маша Ефросинина

Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina

Мальдивы для отдыха выбрала телеведущая и блогер Маша Ефросинина. Знаменитость вместе с мужем и сыном решила перезагрузиться и насладиться спокойствием, красивейшими пейзажами и Индийским океаном.

Маша Ефросинина с мужем / instagram.com/mashaefrosinina

Ирина Федишин

Ирина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

Певица Ирина Федишин продолжает наслаждаться отпуском в Турции с мужем и сыновьями. Сначала звезда с семьей решила улететь в Египет, но не сложилось. За несколько часов до вылета из Киева гостиница, которую выбрала певица, не подтвердила заявку на отдых. Федишин с мужем не растерялись и сразу забронировали тур в Дубай, но и там сложилась аналогичная ситуация. Поэтому компания оказалась в Турции и, похоже, совсем об этом не сожалеет. Они выбрали гостиницу, похожую на Диснейленд с самым большим парком аттракционов и аквапарком, чему радуются не только дети, но и родители.

Ирина Федишин с мужем и сыновьями / instagram.com/irynafedyshyn

Оля Полякова

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Певица Оля Полякова вместе со старшей дочерью улетела на итальянский остров Сицилия. Звездная мамочка с 16-летней Машей поселились на вилле с частным шеф-поваром и бассейном, длиной 18 метров. Несмотря на то, что погода там не столь жаркая, как на экзотических островах, девушки кайфуют от атмосферы.

Оля Полякова с дочерью Машей / instagram.com/polyakovamusic

Анна Тринчер

Певица и актриса Анна Тринчер вместе с бойфрендом, блогером Александром Волошиным улетели в Танзанию. Влюбленные выбрали для отдыха Занзибар. Впрочем, сначала пара долго планировала свою поездку. Выбирали между Дубаем, Доминиканой и даже уже полностью оплатили поездку на Мальдивы. Однако остров закрыл въезд для новых гостей. Блогеры выбрали пятизвездочный отель, который им в итоге не понравился, поэтому они переехали в другой. Несмотря на сложности, Аня и Саша наслаждаются африканской природой и друг другом.

Анна Тринчер и Александр Волошин / instagram.com/annatrincher_official

Надя Дорофеева и Владимир Дантес

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / instagram.com/nadyadorofeeva

Звездные супруги певцов Надя Дорофеева и Владимир Дантес неделю провели в Португалии. Пара исследовала Лиссабон и побывала на мысе Рока. По словам Нади, там невероятная энергетика, где лишние эмоции забываются и превращаются в позитивные вайбы.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / instagram.com/nadyadorofeeva

Тарас Цымбалюк

Тарас Цымбалюк / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Актер Тарас Цымбалюк с женой Тиной, несмотря на то, что скептически относились к островам небольшого размера, где кроме океана, пальм и белого песка ничего нет, все же решили отдохнуть на Мальдивах. И влюбленные остались довольны таким выбором. В фотоблоге звезда "Крепостной" рассказал, что это лето было очень насыщенным, поэтому супруги, которые обожают активный отдых, решили поехать на райский остров без активного ритма.

"Сказать, что мы довольны – не сказать ничего", – поделился знаменитость.

Тарас Цымбалюк с супругой / instagram.com/taras.tsymbaliuk

На днях вернулись в Украину шоумен Владимир Остапчук с женой Кристиной и певец Павел Зибров с любимой и дочерью.

Так, Остапчуки отдохнули во Франции, пара наслаждалась романтикой Парижа.

Владимир Остапчук с супругой / instagram.com/vova_ostapchuk

А Зибров в компании своих красавиц набирался сил в Дубае.

Павел Зибров с женой и дочерью / instagram.com/pavlo_zibrov

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