Полякова насмешила забавным видео с 11-летней дочерью, которая учит ее правильно говорить по-украински

Певица также рассказала, когда ее дочь начала общаться на украинском.

Украинская исполнительница Оля Полякова насмешила забавное видео, где младшая дочь учит ее правильно говорить на украинском языке.

В Instagram-stories знаменитость поделилась, что Алиса не позволяет при ней вообще общаться на русском. Кроме того, девочка постоянно исправляет звездную маму, если та что-то неправильно говорит по-украински.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Учительница украинского языка Алиса поправит каждую вашу фразу, я не могу ничего говорить без его поправок. У меня появился дома учитель украинского — не позволяет говорить при ней по-русски, и поправляет каждое слово", — поделилась Полякова.

Но Алиса прямо на видео решила поправить маму и указала ей на ошибку.

Младшая дочь Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Поправляет", — сразу исправила Полякову дочь.

Певица отметила, что Алиса перешла полностью на украинский с 24 февраля, а до этого общалась по-русски. Полякова удивляется, как ее дочь успела так быстро усовершенствовать свои знания, тем более, что она жила все это время в Великобритании.

Младшая дочь Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Я не знаю, каким образом она выучила украинский, но до 24 февраля она не говорила по-украински. Она поехала в Англию и там перешла на украинский. За это время она сама научилась говорить по-украински и говорит лучше всех. Я не понимаю, как это произошло в Англии, где она ни с кем не занималась", – рассказала Оля.

В конце видео знаменитость показала, как Алиса украсила новогоднюю елку дома. Девочка на вершину праздничного дерева поставила флаг Украины.

Именно такая елка дома у Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Смотрите, какую она елку украсила сама. А сверху украинский флаг", — добавила Полякова.

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