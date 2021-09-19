Полякова о песнях 16-летней дочери с матом: "Когда услышала "пох*й", едва не описалась"

Певица вспомнила разговор с дочерью по поводу ее творчества.

Популярная певица Оля Полякова прокомментировала творчество своей 16-летней дочери Маши.

Летом девушка дала первый сольный концерт со своей рок-группой и шокировала песнями с матом. В программе "Світське життя" звездная мама поделилась, что разговаривала с дочерью о ее бранных композициях.

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"Я ничего не знала, ни одной песни я до этого не слышала. Она, наверное, специально мне этого всего не показывала, зная что я буду против. Довольно мало матов, они есть, но там еще есть и какие-то слова, которые даже в рифму там завязаны. Когда я была уже на концерте, я уже поняла, почему она мне ничего не показывала, потому что, когда я услышала первое слово "пох*й", я чуть не описалась. Я тебе честно скажу, я с ней говорила, я говорю: "Ну, ты же понимаешь, что я твоя мать?" — она говорит: "Ну и что? Если ты моя мать, то я не имею права развиваться, как я хочу?" - вспомнила артистка.

Оля добавила, что она может это не принимать, но не может не поддержать своего ребенка. Исполнительница отметила, что очень хорошо знает, как оно, расти без поддержки.

"Что такое услышать, когда ты собираешься в музыкальное училище на вокальное отделение, от своей мамы: "А у тебя что, голос есть?". Так что я знаю, о чем я говорю, я не хочу чтобы мои дети потом всю жизнь доказывали всем, себе и своему психотерапевту, что они чего-то стоят. Я не одобряю, но я поддерживаю. Ну поет она мат, подумаешь. А Моргенштерн, можно подумать, своими губками псалмы поет", — заявила звезда.

instagram.com/polyakovamusic

Полякова также рассказала, что группа репетирует в ее подвале. Там, музыкантам сделали ремонт. А по поводу бранных слов, знаменитость поделилась, что и сама нередко может сказать острое словцо.

"Я считаю мат частью твердой жизненной позиции и если иногда нельзя иначе, то я и сама матерюсь. Поэтому я не сильно свою Машу ругала, потому что если мама матерится, то что ребенку делать", — отметила она.

Напомним, ранее Оля Полякова рассказала, что неоднократно становилась жертвой сексуальных домогательств. Артистка призналась, что сталкивалась с этим с десяток раз.

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