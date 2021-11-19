Полякова о том, как "разорила" своего мужа: "Из миллионера сделала просто хорошего человека"

Семья звезды пережила финансовый кризис.

Украинская певица Оля Полякова рассказала о финансовом кризисе, который им с мужем пришлось пережить.

Артистка говорит, что когда выходила замуж за Вадима, то он был очень богатым человеком. Ее муж – финансист. Поэтому хорошо зарабатывал, а Оля в свою очередь "хорошо тратила эти средства".

Оля Полякова с мужем / instagram.com/polyakovamusic

"Произошел финансовый кризис 2008-2009 годов. И бизнес мужа прикрылся. Вместо того чтобы построить новый, он снимал мне клипы, записывал дуэты. Я когда-то потом его спрашивала, когда прошло время, и когда мы поняли, что мы не можем так широко жить, почему он не мне сказал", — рассказала Оля в новом YouTube-шоу Маше Ефросининой "Взрослые девочки".

Звезда говорит, что какое-то время они жили на отложенные средства, но потом они закончились. Оля же продолжала дальше развивать свое творчество.

"А ведь я продолжала дальше снимать клипы и записывать песни. Мы только на меня тратили. Талантливая женщина может сделать из миллиардера – миллионера. А ведь я пошла дальше. Я сделала из миллионера просто хорошего человека. Когда это случилось, это было сложно", – говорит Оля.

Оля Полякова с мужем / viva.ua

Впрочем, артистка говорит, что эта ситуация была для нее толчком для того, чтобы начать зарабатывать. Она пошла на телевидение. Певица бралась за разные проекты, чтобы ее только заметили. Звезде повезло, она выиграла музыкальный конкурс.

Призовые средства Оля потратила на новый клип, получивший довольно большую популярность. Затем Оля сняла следующий. Он тоже стал успешным. Оля начала постепенно сама зарабатывать. Кстати, звезда признается, что иногда упрекала мужа, что она зарабатывает, а он – нет.

"Он мне ответил: "Когда ты у меня просила, я никогда себя так не вел". Я ему отвечаю, что он так тяжело физически свои деньги не зарабатывал", — подытожила Оля.

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