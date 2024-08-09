Полякова объяснила, почему не поехала в Юрмалу, и высказалась о выступлении Данилко с российскими хитами

Украинская певица Оля Полякова объяснила, почему не поехала в Юрмалу, и прокомментировала выступление на концерте Андрея Данилко с русскоязычным репертуаром.

Недавно прошел масштабный музыкальный фестиваль латвийской певицы Лаймы Вайкуле. Там выступили и украинские артисты, такие как Макс Барских, ALEKSEEV и Андрей Данилко. А вот Оли Поляковой на фестивале не было. Певица в программе "Ранок у великому місті" объяснила, что не отказывалась выступления — в это время исполнительница принимала участие в съемках нового шоу. Поэтому, как объяснила звезда, она просто выбрала украинский проект.

Оля Полякова

"Я не отказалась. У меня 26-го (июля – прим. ред.) снимались шоу, где я сижу в жюри. Я выбрала в своей стране свой проект. Я бы с удовольствием пошла бы петь к Лайме Вайкуле, потому что она поддерживает Украину. Она на нашей стороне", — пояснила исполнительница.

К слову, на фестивале Макс Барских и ALEKSEEV общались на английском языке, а вот Андрей Данилко – на русском. Оля Полякова прокомментировала это. Артистка отметила, что не может осуждать шоумена. Она указала, что Данилко – действительно патриот Украины, который с самого начала полномасштабной войны остался в своей стране и поддерживает украинцев.

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"Я не могу комментировать поступки других людей. Я не знаю, чем он мотивируется. Я очень люблю Андрея. Я точно знаю, что он – украинец искренний. Он не выезжал никуда. Он был с нашей страной. Он жил на Крещатике, принимал у себя в доме людей", — высказалась звезда.

Напомним, ранее и сам Андрей Данилко объяснил, почему во время войны поет на русском и иногда может на нем общаться. Шоумен прокомментировал свою языковую позицию.

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