Полякова оправдалась за дорогой отдых с зятем и дочкой в Буковеле: "Давайте не будем считать"

Оля Полякова с дочкой / © instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова ответила на критику ее развлечений с семьей в Буковеле.

Так, во время зимнего отпуска к исполнительнице из США приехала дочь Маша с мужем-иностранцем Эденом Пассарелли. Вместе семейство отправилось в живописные украинские горы и в настоящей зимней сказке арендовало виллу. В фотоблоге артистке прилетело за такой роскошный отдых. Но она молчать не стала и ответила на хейт объяснением, что все потраченные деньги она зарабатывала своими выступлениями.

«Слушайте, во-первых, давайте не считать чужие деньги. Во-вторых, я свои средства зарабатываю честно своей спиной, горбом и горлодранкой. Нигде и ни у кого не ворую. У государства не ворую. Вы предъявляйте претензии тому, кто ворует у вас. Свои деньги я зарабатываю честно», — подчеркнула певица.

Оля Полякова с дочерью и зятем в Буковеле / © maidan.ru

Кроме того, звезда рассказала об изменениях в заработках по сравнению с довоенным временем. По словам Оли, сейчас ее гонорары значительно упали. Тем не менее, они и позволяют ей планировать такой отдых.

«Конечно, это совсем не те деньги, которые были до войны. Вот если бы нам сейчас мира. Было бы, конечно, лучше», — добавила звезда.

Оля Полякова с дочерью и зятем в Буковеле / © maidan.ru

