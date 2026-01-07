ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
549
Время на прочтение
2 мин

Полякова оправдалась за дорогой отдых с зятем и дочкой в Буковеле: "Давайте не будем считать"

Певица честно высказалась о своих заработках во время войны.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Оля Полякова с дочкой

Оля Полякова с дочкой / © instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова ответила на критику ее развлечений с семьей в Буковеле.

Так, во время зимнего отпуска к исполнительнице из США приехала дочь Маша с мужем-иностранцем Эденом Пассарелли. Вместе семейство отправилось в живописные украинские горы и в настоящей зимней сказке арендовало виллу. В фотоблоге артистке прилетело за такой роскошный отдых. Но она молчать не стала и ответила на хейт объяснением, что все потраченные деньги она зарабатывала своими выступлениями.

«Слушайте, во-первых, давайте не считать чужие деньги. Во-вторых, я свои средства зарабатываю честно своей спиной, горбом и горлодранкой. Нигде и ни у кого не ворую. У государства не ворую. Вы предъявляйте претензии тому, кто ворует у вас. Свои деньги я зарабатываю честно», — подчеркнула певица.

Оля Полякова с дочерью и зятем в Буковеле / © maidan.ru

Кроме того, звезда рассказала об изменениях в заработках по сравнению с довоенным временем. По словам Оли, сейчас ее гонорары значительно упали. Тем не менее, они и позволяют ей планировать такой отдых.

«Конечно, это совсем не те деньги, которые были до войны. Вот если бы нам сейчас мира. Было бы, конечно, лучше», — добавила звезда.

Оля Полякова с дочерью и зятем в Буковеле / © maidan.ru

Напомним, недавно внучка певицы Софии Ротару Соня похвасталась отдыхом на элитном курорте. В Куршевель с ней поехала россиянка и вызвала неоднозначную реакцию.

