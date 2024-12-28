Полякова ошеломила, как популярный блогер тайно флиртовал с ней: "Поступали предложения"

Украинская певица Оля Полякова заинтриговала неожиданным признанием о холостяке, блогере Алексее Дурневе.

Так, в проекте "Дорослі дівчата" Маша Ефросинина, которая является соведущей певицы, спросила ее об Алексее. В частности, поинтересовалась, звал ли он ее на свой проект, посвященный еде. Не раздумывая, Полякова сразу сказала, что переписка между ними действительно была. Но она не касалась рабочих вопросов, а приобретала романтический подтекст. Исполнительница не стала вдаваться в подробности, но отметила, что Дурнев заигрывал к ней.

"Мне поступало предложение от господина Дурнева, но не это (принять участие в его шоу – прим. ред.). Несколько другое. Что-то предлагал, флиртовал со мной в личных сообщениях...", — заинтриговала Оля.

Оля Полякова и Маша Ефросинина

Здесь же в дискуссию вступила подруга певицы Маша. Она вспомнила слова Дурнева, который неоднократно отмечал, что любит романы с очень юными девушками. Однако Оля предположила, что шоумен иногда отходит от своих принципов.

"Не знаю, что он там любит. Я думаю, что он любит разное", – добавила Полякова с улыбкой.

Напомним, недавно Оле Поляковой приписали участие в "Евровидении-2025" от другой страны. На фоне слухов певица расставила все точки над "і" и призналась, правда ли это.

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