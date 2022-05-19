Полякова осудила слова Федишина о представителях ЛГБТ: как на это отреагировала певица

Полякова осудила слова Федишина о представителях ЛГБТ: как на это отреагировала певица

Скандал вокруг украинской исполнительницы Ирины Федишин не утихает.

А все потому, что она некорректно высказалась о представителях ЛГБТ. В частности она считает это большим грехом. А представители ЛГБТ-сообщества, по ее словам, собственноручно разрушают свою жизнь.

На это не стала закрывать глаза певица Оля Полякова. Она назвала такую позицию Федишин "средневековьем" и посоветовала ей просто петь песни.

"Средневековье! Ну лучше бы ты и дальше только пела", — написала в своем Instagram Оля.

Но, похоже, Федишин надоело то, что ее критикуют. Она решила ответить Поляковой.

Ирина Федишин ответила Поляковой / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Оля, не искажай мои слова. А петь я точно дальше буду. И давайте с уважением будем относиться друг к другу", — возмутилась исполнительница.

Вместе с тем исполнительница попыталась оправдаться за свои слова. Федишин добавила, что никого не осуждает. А то, что представители ЛГБТ родились с другой сексуальной ориентацией – это их выбор.

"Я не осуждаю ЛГБТ. Не коверкайте мои слова. Это их выбор, и каждый будет сам за себя отвечать перед Богом. Я не против ни одного человека, я против греха", — добавила Федишин.

Ирина Федишин о представителях ЛГБТ / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

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