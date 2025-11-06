Полякова ответила на упреки о "дружбе" с Киркоровым и слила его личный номер: украинцы ему позвонили

Оля Полякова и Филипп Киркоров

Реклама

Украинская певица Оля Полякова ответила на упреки о "дружбе" с певцом-путинистом Филиппом Киркоровым.

До полномасштабной войны артистка коммуницировала со скандальным исполнителем. Однако после 24 февраля 2022 года, когда Киркоров стал на сторону оккупантов, она разорвала с ним все связи. Этот момент Оля Полякова хотела осветить в своем документальном фильме "Все буде добре, Оля". Правда, артистка не стала этого делать, поскольку не считает нужным тянуть путиниста в украинское инфопространство. Но певице начали вспоминать ее "дружбу" с Киркоровым, поэтому она в своем Instagram расставила все точки над "і".

"Мы дружили, но он мне не позвонил, ничего...Я очень большое сделала обращение, где сказала, что мне стыдно за то, что я когда-либо хотела с ним общаться", - говорит исполнительница.

Реклама

Напоследок певица слила личный номер Филиппа Киркорова +79857625060. Украинцы в комментариях признались, что воспользовались этой возможностью и позвонили путинисту, чтобы выдать все, что о нем думают.

Я ему написала со шведского номера: "Добрый вечер. Филипп, скажите, пожалуйста. Всех интересует один вопрос. Я надеюсь, вам не трудно ответить честно на этот вопрос. Как живется петухам в России?". Странно, чего он не отвечает..

Я позвонила в WhatsApp. Шли гудки и потом сбросил. Я написала ему: "Привет от Оли Поляковой".

Я написала ему сообщение. Мне стало легче!

Напомним, документальный фильм об Оле Поляковой снимал ведущий Алексей Суханов. Недавно он рассекретил, кто заплатил его команде за создание ленты.