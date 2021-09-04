Полякова поделилась, извинился ли Меладзе за то, что назвал ее фриком

Полякова поделилась, извинился ли Меладзе за то, что назвал ее фриком

Артистка слышала, что певец сожалеет о сказанном.

Украинская певица Оля Полякова, которую российский артист Валерий Меладзе недавно назвал фриком, поделилась, извинился ли он за свои слова.

Так, в программе "Звездный путь" исполнительница рассказала, что слышала о том, что Валерий жалеет о сказанном. Впрочем, лично он ей не звонил.

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"Мне передали, что он сказал одному из продюсеров, что он жалеет, но мне не звонил. Я думаю, что со временем мы, возможно, помиримся, но мы и не ссорились. Я за то, чтобы люди друг друга не обесценивали. Иногда и артисты, и люди вообще обесценивают друг друга, чтобы как-то подняться. Но нельзя давать себя обижать. Девушки, не молчите — сразу бейте в морду, — как сказала бы моя Алиса", — поделилась исполнительница.

Заметим, в конце апреля Оля Полякова заявила, что Константин Меладзе предложил ей интим. Впоследствии, брат композитора Валерий прокомментировал секс-скандал, назвал Полякову фриком и заявил, что она все выдумала. Ответ от украинской певицы не заставила долго ждать. Со своей стороны, Полякова решила задать певцу несколько острых вопросов, в частности, о Крыме.

Напомним, на днях Оля Полякова рассказала о сексе с мужем на 17 году брака. Певица также рассказала о кризисе в отношениях с любимым.

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