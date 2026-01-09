ТСН в социальных сетях

Гламур
516
1 мин

Полякова показала 20-летнюю дочь с мужем и ошеломила сходством: "Ощущение, что брат и сестра"

Певица наслаждается семейным отдыхом в Буковеле.

Вера Хмельницкая
Оля Полякова, Маша Полякова с мужем

Украинская певица Оля Полякова продолжает наслаждаться семейным отдыхом в Буковеле и делиться теплыми моментами с семьей.

На этот раз артистка очаровала поклонников кадрами со старшей дочерью Машей и ее мужем — американцем Эденом Пассарелли. В своем Instagram звездная мама опубликовала фото влюбленной пары, сделанное во время солнечной зимней прогулки. На снимке Маша и ее избранник нежно обнимаются и сразу привлекают внимание поразительным внешним сходством — одинаковые кудри и черты лица, которые перекликаются.

«Такое ощущение, что они брат и сестра. И родила их я», — написала с юмором певица.

Маша Полякова с мужем / © instagram.com/mashapolyakova

Сама же Маша тоже заговорила о сходстве с возлюбленным. Дочь Поляковой отдельно поделилась кадрами ночного свидания с мужем в заснеженном Буковеле. На селфи пара позирует вместе со своим любимцем — собачкой, которую возлюбленные спрятали от холода под курткой.

«Найдите три отличия», — подписала фото Мария.

Маша Полякова с мужем / © instagram.com/mashapolyakova

Напомним, недавно Оля Полякова подверглась критике из-за дорогостоящего отдыха с семьей на арендованной вилле в Карпатах. Певица не удержалась и объяснила, откуда берет деньги.

516
