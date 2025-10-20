Полякова пошла на смелый шаг ради "Евровидения" и удивила заявлением о финансировании

Оля Полякова / © пресс-служба Оли Поляковой

Украинская певица Оля Полякова, недавно дерзко заявившая о желании участвовать в нацотборе на "Евровидение-2026", рассказала о финансовой стороне возможного участия в песенном конкурсе.

Об этом исполнительница заявила во время прямого эфира в своем Instagram. Так, Оля Полякова подчеркнула, что готова взять на себя все расходы за участие в нацотборе на "Евровидение-2026". Она подчеркнула, что государству не придется платить ничего, если ему разрешат соревноваться за право представлять Украину.

"Если правила изменят, и я смогу принять участие — все расходы за номер и поездку я принимаю на себя", — сообщила артистка.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

По словам артистки, она уже подала заявку на отбор и ожидает справедливого решения от организаторов. Певица также подчеркнула, что нынешние ограничения для ранее выступавших в России звезд "потеряли смысл и противоречат принципам равенства". Она отметила, что украинские музыканты, годами работающие для своей аудитории, должны иметь равные условия участия на конкурсе.

Полякова добавила, что если ей откажут, певица будет действовать решительно. Знаменитость поделилась, что готова отстаивать свое право в суде.

Напомним, недавно продюсер Игорь Кондратюк эмоционально отреагировал на скандальное заявление Оли Поляковой по поводу изменений правил нацотбора на "Евровидение-2026" и прокомментировал его участие в конкурсе.