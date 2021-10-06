Полякова приготовила для мужа пирожные с каннабисом, а горничная звезды случайно их съела

Артистка насмешила забавной историей из жизни.

Украинская певица Оля Полякова настоящий кладезь интересных историй из своей жизни.

Одной из них исполнительница недавно поделилась с поклонниками. Полякова призналась, что ее муж Вадим любит покурить каннабис. Причем делает он это в течение дня. Как-то Оля решила порадовать любимого и приготовить ему безе с травкой.

"Как-то что-то я пекла и у меня остались белки. Я ему говорю: "Дай мне марихуаны, я тебе сделаю безешки зелененькие". Я их напекла, высушила в духовке. Вынимаю и думаю, надо же, чтобы дети не сожрали. Я наверх их поставила и забыла. Утром просыпаюсь, Вадик говорит: "Давай же свою безешку, я попробую". Я такая туда — а нет дека. Смотрю, оно стоит помытое в духовке", — начала рассказ артистка.

Полякова испугалась, что кто-то из дочерей их съел, однако это были не они. Тогда Оля вызвала свою домработницу. И, как выяснилось, женщина их все съела.

"Надо знать мою горничную. Это сельская женщина Екатерина, которая приезжает из какого забитого, глухого села. Где-то 60 ей. Я ей говорю: "А где дека?". Она говорит: "Ой, я достала, оно растеклось, то я его и выбросила". Я спрашиваю: "Точно выбросили?". А она говорит: "Если честно, съела". Я спрашиваю: "Все?". Она говорит: "Да что там было есть". Я говорю:"Екатерина, пожалуйста, абсорбент, воду, давайте рыгать". Она мне: "Да что там, я уже полчаса их как съела, все хорошо", — поделилась певица.

Наконец, Полякова влила в горничную литр абсорбента. После этого инцидента женщина в следующий раз пришла через три дня:

"Спрашиваю: "Екатерина, что было?". Она: "Ой, не спрашивайте, только никому не рассказывайте", — подытожила забавную историю Полякова.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку